Теодор Славев: Много се надявам посещението на Зафиров при автократите да не е било част от стратегия на кабинета (част 1)

Прокуратурата заобикаля случайното разпределение на дела, като внася обвинения в дни когато има „конкретни“ дежурни съдии, смята Теодор Славев

Когато един вицепремиер, министър или зам.-министър отива на посещение в друга държава, той продължава да бъде в качеството си на държавен служител, особено когато официално се среща с държавници. Много странно звучи обяснението на премиера, че е научил за посещението от медиите. С нетърпение чакам да видя кой по документи е платил разходите за това посещение. Нека покажат платежните нареждания, случаят засяга националната сигурност.

Съдът вече не е гарант за справедливост, казусите „Благомир Коцев“ и „Паскал“ най-ярко го показват.

Изтритият пост на Диан Иванов в Мета по никакъв начин не съдържа опасни, престъпни или нецензурни съставки.

Длъжен съм да предупредя любителите на автократичните модели, че те също няма да са сред щастливите при установяване на диктатура.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ д-р Теодор Славев, старши изследовател от Български институт за правни инициативи.

Още от интервюто:

Частно-партийно или планирано държавно бе посещението на вицепремиер, министър и двама заместник-министри в Пекин?

Кой у нас определя външната политика на страната – правителството или „частно-партийни“ лица?

Подписано ли е през 2019 г. „стратегическо партньорство“ между България и Китай и ако да, гласувано ли е то в парламента?

Защо съдебната система не възразява срещу политическия натиск срещу законността?

Защо два месеца нито една институция не се поинтересува какво има да разкаже зам.-кметът на Варна Диан Иванов за изтръгнатите под натиск негови показания и за заплахите за живота му?

Вярно ли е, че синът на Диан Иванов е бил отвлечен, за да се повлияе на показанията на баща му?

Кой и как има възможността и правото да трие чужди постове в Мета?

