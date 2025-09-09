Променят обвинението срещу АТВ-убиеца Никола Бургазлиев

Прокуратурата променя обвинението срещу Никола Бургазлиев, който причини тежка катастрофа с АТВ в „Слънчев бряг“. Причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от един човек, след употреба на наркотични вещества, за което се полага лишаване от свобода от 13 до 20 години, или доживотен затвор – това е промяната.

Досега Бургазлиев е обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице. Както е известно, при инцидента на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата в „Слънчев бряг“. ТРи от тях са деца.

Очаква се до края на идната седмица да излезе авто-техническата експертиза на превозното средство. Очаква се и експертизата след аутопсията на загиналата при катастрофата Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт.

Утежняващо вината обстоятелство е, че в кръвта на Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана.