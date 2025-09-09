РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Променят обвинението срещу АТВ-убиеца Никола Бургазлиев

никола бургазлиев

Прокуратурата променя обвинението срещу Никола Бургазлиев, който причини тежка катастрофа с АТВ в „Слънчев бряг“. Причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от един човек, след употреба на наркотични вещества, за което се полага лишаване от свобода от 13 до 20 години, или доживотен затвор – това е промяната.

Досега Бургазлиев е обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице. Както е известно, при инцидента на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата в „Слънчев бряг“. ТРи от тях са деца.

Очаква се до края на идната седмица да излезе авто-техническата експертиза на превозното средство. Очаква се и експертизата след аутопсията на загиналата при катастрофата Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт.

Утежняващо вината обстоятелство е, че в кръвта на Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени