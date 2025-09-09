Трима души ще бъдат удостоени с „Почетен знак на Столична община“

Автомобилният състезател Никола Цолов, както и българските тенисисти Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с отличието „Почетен знак на Столична община“ на празника на София – 17 септември.

По предложение на председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров тримата спортисти ще получат наградите заради безспорните си успехи и прославата на България на световната спортна сцена.

Никола Цолов, наричан „Българския лъв“, който с впечатляващи успехи в картинга и формулните серии, прокарва пътя си към мечтата да стане първият българин във Формула 1. Младият автомобилен състезател е символ на новото поколение в българския спорт – целеустремен, дисциплиниран и с огромен потенциал.

Професионалната кариера на тенисиста Иван Иванов изгрява по време на юношеския турнир на Шампионата Уимбълдън през 2025 година. Иванов спечели турнира при момчетата в Уимбълдън 2025 и не допусна загубен сет през целия турнир. Това го превърна във втория българин с титла на юноши в Уимбълдън след Григор Димитров, постигнал отличието през 2008 година. Той е символ на бъдеще и развитие, като на 16 години вече се нарежда сред най-обещаващите таланти в световния тенис, който носи надежда за нови големи български успехи в професионалния спорт.

Кариерата на Александър Василев се развива с изключителни темпове. На Australian Open 2025 записва победа в основната схема, а през лятото достига до полуфиналите на Уимбълдън при юношите. На „Ролан Гарос“ стига до четвъртфинал, а в края на лятото постига исторически успех, като достига до финала на US Open. Там, в изцяло български сблъсък, отстъпва на Иван Иванов, но двамата влизат в историята като първите българи, които се срещат на финал на турнир от Големия шлем при юношите.

Успехите му не се ограничават само до юношеските надпревари. Александър вече прави стъпки и в мъжкия тенис. Със своите успехи на юношеските турнири от Големия шлем, впечатляващ пробив в мъжкия тур и достойно представяне в националния отбор, Александър Василев вече е символ на новото поколение български тенисисти.

Докладът, с вносители – кметът на София Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров, председателят на комисията Диян Стаматов и секретарят на Столичната община Яна Георгиева ще бъде гласуван на 11 септември на редовното заседание на градския парламент.