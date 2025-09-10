Адвокатът на 15-годишния обвиняем за побоя над шефа на полицията в Русе: Разследването е тенденциозно, истината ще се види в съда

Адвокат Методи Лалов, защитник на 15-годишното момче, арестувано след побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, остро критикува действията на прокуратурата и МВР.

Той заяви пред NOVA, че наказателният процес трябва да се води в съда, а не през медиите. По думите му, записи, които не са официално приобщени като доказателства, не могат да имат тежест. Лалов обяви, че ще настоява в петък във Велико Търново всички видеоматериали да бъдат гледани и анализирани с висококачествена техника и експертизи.

Защитникът постави под съмнение версията на прокуратурата за „непровокирана агресия“. Според него видеоклиповете показват скандал и свада, а не едностранно нападение. Той подчерта, че е важно да се изяснят всички обстоятелства и да няма процес, „воден като в кочина“.

Лалов посочи още, че в обвинението не е ясно формулирано коя точно телесна повреда е предмет на делото – дали бъбрек, ребро или друго увреждане, което затруднява защитата.

Адвокатът изрази убеждение, че прокуратурата води тенденциозно и непълно разследване, и заяви, че в съдебната зала ще станат видими „скандални пропуски“. Въпреки това той пожела бързо възстановяване на пострадалия полицейски комисар и подчерта, че ако е извършено престъпление, отговорност трябва да се носи – но доказана безспорно и компетентно.

Междувременно, аместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов заяви в ефира на „Здравей, България“, че още в деня на инцидента с директора на ОДМВР – Русе, обществото е било информирано чрез брифинг с участието на вътрешния министър, главния секретар на МВР, представители на прокуратурата, както и на местната власт.

Попов уточни, че видеозаписите показват автомобил, движещ се с превишена скорост в близост до майка с дете, което е наложило тя да го издърпа. Назначена е експертиза, а от МВР използват термина „опасно шофиране“, а не „дрифт“.

Той подчерта, че независимо от това как е започнал конфликтът, факт е, че полицай е бил жестоко пребит при изпълнение на задълженията си. Според него видеото показва как съседът на пострадалия прави забележка на младежите, след което е нападнат, а в последвалата разправа комисар Кожухаров е получил тежки травми – счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематоми и значителна кръвозагуба, наложила животоспасяваща операция.

Попов каза още, че Кожухаров се е легитимирал като полицай и това е било известно и на младежите, участвали в инцидента. „Дори да не беше полицай, пак става дума за нападение срещу гражданин и срещу правовата държава“, каза той.