Парламентът не пожела да изслуша премиера по случая с МВР-шефа в Русе

След прегласуване – със 109 гласа „Против“ и с 16 гласа „Въздържал се“ парламентът отхвърли предложението на Атанас Атанасов и група депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ за изслушване на премиера Росен Желязков по случая от 4 сепетмври с побоя над директора на ОДМВР – Русе – старши комисар Николай Кожухаров. Пребитият бе настанен в болнично заведение, където бе опериран по спешност. По последни данни е със стабилизирани жизнени функции, но интензивното му наблюдение и лечение продължава.

„Против“ изслушването бяха 63 депутати от ГЕРБ-СДС, 26 от ДПС-Ново начало, 17 от „Има такъв народ“, един от БСП-Обединена левица и двама нечленуващи в парламентарна група.

„Въздържал се“ гласуваха 16 депутати – един от ГЕРБ-СДС, 15 от „БСП-Обединена левица“.

„За“ гласуваха 30 депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, един от „БСП-Обединена левица“, 12 от Алианс за права и свободи, 11 от МЕЧ и 7 от „Величие“.

Припомняме, че първоначално премиерът Росен Желязков обяви, че при този случай има целенасочено атакуване на институциите и разрушено доверие.

От „Да, България“ и ДСБ видяха противоречие в официалните версии на институциите – МВР първоначално определи случая като „битов инцидент“, а прокуратурата обяви, че има нанесена тежка телесна повреда на полицейски орган. Вътрешният министър Даниел Митов заговори за безотговорно поведение на партии и политици.

Появиха се и видеозаписи от инцидента, от който се вижда, че агресията е провокирана от шефа на полицията. Ето защо в искането си за изслушването Атанас Атанасов настоя министър-председателят да представи пред Народното събрание пълната хронология на събитията – от данните в системата 112, действията на МВР и Спешна помощ, до уведомяването на прокуратурата и последвалите разпореждания.

Предстои в петък апелативният съд във Велико Търново да реши дали задържаните четирима младежи за побоя ще останат зад решетките за постоянно. От тях двама – единият на 18-години, а другият на 15-години са с две обвинения – за хулиганство с дързост и цинизъм и за тежка телесна повреда. Другите двама – на 18 и 19 години – са обвинени само за хулиганство.