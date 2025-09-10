Теодор Славев: Притеснително е как прокуратура и КПК „добиват“ показания и ползват „професионални“ свидетели (част 2)

Изненадан съм как министър Митов си обяснява недоверието в институциите – ако това продължи, социалният взрив е неизбежен, смята Теодор Славев

Целият казус с Диан Иванов е силно притеснителен. Притеснително е как прокуратурата и КПК работят със свидетели и „добиват“ показания. Работи се също и с „постоянни“ свидетели. Ако проследим дела в по-малки общини, ще видим един тесен кръг от хора, главно бивши, но и настоящи служители от системата, които редовно свидетелстват в полза на колегите си от полицията. Професионални свидетели.

Случаят с Петя Банкова е сходен с казуса „Диан Иванов“. Няма как това да води до доверие на обществото в институциите. Изненадан съм от обяснението на министър Митов защо няма доверие в институциите. Ако това продължи, социалният взрив е неизбежен.

Борисов и Пеевски са неприемливи за по-голямата част от българското общество. Навръх 6 септември президентът Радев изнесе силно партийна и крайно неуместна реч, очевидно загрява на политическия терен.

Вот на недоверие на тема завладяна държава е много уместен, това е централният ни проблем.

На вниманието на младите лекари: българските магистрати вече получават по-високи възнаграждения от немските и френските си колеги. България е на първо място н ЕС по брой на органи за борба с корупцията.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ д-р Теодор Славев, старши изследовател от Български институт за правни инициативи.

Още от интервюто:

Защо свалянето на първия пост на Диан Иванов в Мета не предизвика силна обществена и медийна реакция?

Има ли професия свидетел?

На какво се дължи срива на доверието в институциите?

Има ли скрити договорки за ключови назначения в служби и посолства и какво означава съкращението ПеБоРа?

Какви са възможностите за консолидация на демократичната общност у нас?

Коя е печелившата стратегия за президентските избори на проевропейските антикорупционни среди?

Ще продължи ли да съществува КПК?

