РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Теодор Славев: Притеснително е как прокуратура и КПК „добиват“ показания и ползват „професионални“ свидетели (част 2)

Теодор Славев Тео Славев

Изненадан съм как министър Митов си обяснява недоверието в институциите – ако това продължи, социалният взрив е неизбежен, смята Теодор Славев

Целият казус с Диан Иванов е силно притеснителен. Притеснително е как прокуратурата и КПК работят със свидетели и „добиват“ показания. Работи се също и с „постоянни“ свидетели. Ако проследим дела в по-малки общини, ще видим един тесен кръг от хора, главно бивши, но и настоящи служители от системата, които редовно свидетелстват в полза на колегите си от полицията. Професионални свидетели.

Случаят с Петя Банкова е сходен с казуса „Диан Иванов“. Няма как това да води до доверие на обществото в институциите. Изненадан съм от обяснението на министър Митов защо няма доверие в институциите. Ако това продължи, социалният взрив е неизбежен.

Борисов и Пеевски са неприемливи за по-голямата част от българското общество. Навръх 6 септември президентът Радев изнесе силно партийна и крайно неуместна реч, очевидно загрява на политическия терен.

Вот на недоверие на тема завладяна държава е много уместен, това е централният ни проблем.

На вниманието на младите лекари: българските магистрати вече получават по-високи възнаграждения от немските и френските си колеги. България е на първо място н ЕС по брой на органи за борба с корупцията.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ д-р Теодор Славев, старши изследовател от Български институт за правни инициативи.

Още от интервюто:

Защо свалянето на първия пост на Диан Иванов в Мета не предизвика силна обществена и медийна реакция?

Има ли професия свидетел?

На какво се дължи срива на доверието в институциите?

Има ли скрити договорки за ключови назначения в служби и посолства и какво означава съкращението ПеБоРа?

Какви са възможностите за консолидация на демократичната общност у нас?

Коя е печелившата стратегия за президентските избори на проевропейските антикорупционни среди?

Ще продължи ли да съществува КПК?

Вижте първата част от интервюто с Теодор Славев

Теодор Славев: Много се надявам посещението на Зафиров при автократите да не е било част от стратегия на кабинета (част 1)

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени