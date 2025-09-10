ASML инвестира 1.3 млрд. евро във френския AI стартъп Mistral

Водещият нидерландски производител на оборудване за чипове ASML инвестира 1.3 милиарда евро във френския стартъп за изкуствен интелект Mistral AI, обявиха двете компании във вторник (9 септември).

ASML Holding, чийто централен офис е във Велдховен, Нидерландия, играе ключова роля в световната технологична индустрия, тъй като произвежда оборудване за производство на полупроводници, включително най-усъвършенстваните микрочипове, използвани в системи за изкуствен интелект (AI) от последно поколение.

Mistral бе основана преди две години в Париж от бивши изследователи на Google DeepMind и Meta Platforms и бързо се превърна в любимец на европейската технологична сцена. Партньорството е израз на усилията на Европа да намали зависимостта си от американски технологии. Все по-конфликтният тон на президента Доналд Тръмп към регулациите на ЕС за технологиите засилва дебата дали Старият континент не разчита твърде много на услуги, предоставяни от американски компании, каквито са облачните и мобилните операционни системи. Mistral разработва чатбота Le Chat, но среща трудности да настигне американските AI компании като OpenAI – създател на ChatGPT, и китайски конкуренти като DeepSeek.

Оборудването на ASML за производство на чипове може да струва стотици милиони долари, но правителството на Съединените щати е забранило продажбата на най-усъвършенстваните съоръжения на Китай.

Сделката осигурява на ASML 11% дял в Mistral, оценявайки стартъпа на около 11.7 милиарда евро. Инвестицията от 1.3 милиарда евро е част от по-голям инвестиционен кръг на стойност 1.7 милиарда евро, в който участват още рискови фондове и производителят на чипове Nvidia. Главният изпълнителен директор на Mistral – Артюр Менш, заяви в прессъобщение, че алиансът съчетава „водещата експертиза на Mistral в областта на AI с ненадминатото индустриално лидерство и най-усъвършенстваните инженерни възможности на ASML.“