Неутрализираха ръчна граната тип „Бухалка“ и мина с взривател

Военни от Десети механизиран батальон – Враца, 3-то бригадно командване – Благоевград, с ръководител капитан Петър Симеонов, унищожиха ръчна граната тип „Бухалка“, открита на таванско помещение в частен дом в град Бяла Слатина, съобщават от Министерството на отбраната.

Боеприпасът е бил неутрализиран на полигон „Бутов дол“. Военнослужещите са действали на основание отправено искане от главния секретар на МВР, с разрешение на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

В същото време и във Велико Търново екип от Националния военен университет „Васил
Левски” е унищожил невзривен боеприпас, открит на 9 септември при почистване на избено помещение в Русе. На място екипът, в състав от трима военнослужещи, установил, че боеприпасът е 80 мм мина с взривател, като унищожаването е извършено на учебен полигон „Беляковец“.

