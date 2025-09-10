РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Полша поиска активиране на Член 4 от договора за НАТО след свалени руски дронове

Полша официално поиска провеждане на консултации по Член 4 от Северноатлантическия договор. Това обяви премиерът Доналд Туск, предаде ДПА. Тази стъпка се предприема, когато дадена страна членка на Алианса счита, че нейната териториална цялост, независимост или сигурност са застрашени.

Поводът е среднощна руска атака срещу Украйна, при която повече от десет дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша. Полските военновъздушни сили, подпомогнати от нидерландски изтребители, са ги унищожили. Това е първият случай, в който руски дронове са свалени над територия на държава членка на НАТО.

Според премиера Туск дроновете са изстреляни от Русия. Няма данни за жертви, но е нанесена материална щета върху сгради. Случаят е определен като сериозно послание за сигурността на Алианса.

Засега не се обсъжда задействане на Член 5 от договора, според който въоръжено нападение срещу един член на НАТО се счита за нападение срещу всички и изисква колективен военен отговор.

