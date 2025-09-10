Ефектът от въведените мита ще е 468 млн. евро, обяви министър Дилов

Изчисленият пряк ефект от въведените мита за европейските стоки за България възлиза на 468 млн. евро, а косвеният се очаква да възлезе на 158 млн. евро. Това обясни министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на изслушване в комисията по икономика в парламента. Той уточни, че още през април е стартирала работата по оценяване на преките и косвени ефекти, в сътрудничество с Икономическия институт на Българската академия на науките.

Икономическият министър изтъкна значението на двустранните междуправителствени комисии, които министерството провежда за откриване на нови възможности пред българските износители. Министър Дилов посочи, че вече са проведени редица такива, и определи комисиите като един от най-добрите инструменти за насърчаване на търговията на български стоки в чужбина.

На въпрос относно подготвяният джойнт-венчър с „Райнметал“ Дилов посочи, че преговорите са в напреднал етап. „Ще можем да участваме в доставките на НАТО и в превъоръжаването на партньорите. Не просто ще се запазят работните места в отбранителната индустрия, но и ще се разширят“, обясни министърът.

Той подчерта, че се очаква голяма част от продукцията да бъде предназначена за износ към страните от ЕС и НАТО. „Ще можем да произвеждаме нещо, което досега не сме могли”, подчерта Дилов.

По думите му се работи активно в контекста на превъоръжаването на ЕС, всички проекти и договорите, по които се работи ще бъдат с клауза за индустриално сътрудничество, така че цялата ни отбранителна индустрия да се възползва и да участва в бъдещите проекти и да генерира приходи.

Той потвърди и ангажимента на правителството да запази съществуващите и да увеличи работните места във ВМЗ-Сопот със създаването на съвместното дружество. „Над 70 000 души работят в момента в отбранителната индустрия у нас, като 5 000 от тях във BM3“, допълни той.

На въпрос на Богдан Богданов (ПП-ДБ) относно търговията на България с “алтернативни” държави, като Индонезия, Индия и Китай, Дилов отговори, че вече са проведени междуправителствени комисии и се очаква да се засили търговско-икономическото сътрудничество с тях. Относно Китай, Дилов отговори, че търговията с азиатската държава е трудна поради големината на нейната икономика и пазар.

Мария Илиева от “Величие” отправи питане за завода Терем – Хан Крум, който по нейни думи “крета”, понеже от 5000 работни места едва 100 са заети, което не позволява на завода да използва пълния си потенциал, допълни още тя.

“За завода най-точно може да отговори министъра на отбраната, но за нас е важно с военната индустрия да бъдат сключени клаузи, така че всяко предприятие да бъде включено към производителния процес”, отговори министърът на икономиката.