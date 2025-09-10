Две парламентарни комисии одобриха промени в НК, насочени срещу нелегалните домове за възрастни

Две парламентарни комисии – социалната и правната, одобриха на първо гласуване внесен от Министерския съвет проект за промени в Наказателния кодекс (НК).

Той предвижда мерки срещу нелегалните домове за възрастни хора, добили популярност като „стаи на ужасите“ .

С проекта се инкриминира предоставянето на социални и здравни услуги в нарушение на стандартите за качество, ако са изложени на опасност здравето и животът на потребителите.

Депутатите от Комисията по конституционни и правни въпроси, която е водеща по законопроекта, го одобриха на първо четене с 12 гласа „за“, нито един против и един „въздържал се“.

В социалната комисия гласовете „за“ бяха 14, двама „въздържал се“ и нито един против. Министърът на правосъдието Георги Георгиев припомни, че предложените текстове са в изпълнение на поетия от правителството ангажимент след разкриването на така наречените домове на ужасите в последните месеци и след огромен брой проверки.

Той допълни, че досега действащата административно наказателна отговорност е неефективна:

„По-скоро ефектът е бил „да плаши гаргите“. Основни човешки, фундаментални права ние видяхме погазени. На хора, които са вързани, упоявани, хора, за които не се полага елементарна грижа, нещо по-лошо от концлагерите, от гледките, които сме виждали.

Затова е необходим решителен законодателен отпор и предвид особено тежките условия, изключително тежкото нарушаване на всякакъв стандарт, какъвто има – здравен и социален, в държавата. Това, което видяхме, и в Ягода, и във Варна е потресаващо и то не бива да бъде забравяно“, каза министърът.

Народни представители и от двете комисии настояха между първо и второ четене текстовете на проекта да се прецизират, като целта е да не бъдат подложени на ненужни наказателни репресии добросъвестните доставчици на социални услуги. Председателят на комисията Деница Сачева от ГЕРБ-СДС коментира:

„Без съмнение извършването на подобен тип престъпления трябва да се преследва с цялата строгост на закона, но ние някак си не останахме с впечатлението, че са използвани докрай настоящите възможности на законодателството, за да бъдат наказани хората, които гледахме в телевизионните репортажи.

Наистина, опасението ни е, че работещите колеги, хората, които са на терен в социалните услуги, могат да бъдат обект на още по-големи затруднения в своята работа“, каза Сачева.

„Създава се възможност за разнопосочна съдебна практика. Тогава, когато става въпрос за носене на наказателна отговорност, тази разнопосочна, противоречива практика има цената на човешки съдби, така че трябва да бъдем максимално прецизни.

И ще настояваме да не се съкращават сроковете, да не се бърза с разглеждането на законопроекта, за да може много прецизно да се изчистят нормите за второ четене“, коментира и Надежда Йорданова от ПП-ДБ от правната комисия.