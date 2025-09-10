ФЕД ще направи поредица от лихвени редукции от идната седмица до края на 2025-а

Федералният резерв (ФЕД) вероятно ще започне да понижава лихвените проценти още на предстоящото през идната седмица официално съвещание на банковия паричен комитет и ще продължи низходящата поредица до края на годината. Такива залози направиха търговците на 10 септември след публикуването на по-благоприятни от очакваните инфлационни данни за август, измерени чрез производствените цени, които охладиха опасенията, че ценовият натиск ще откаже американските централни банкери от разхлабване на паричната политика.

Пазарните играчи се придържат към предвижданията, че Федералният резерв ще започне с лихвено понижение от 25 базови пункта на 17 септември и ще продължи със същата стъпка до края на 2025-а, показват оценките на фючърсните контракти, които зависят от промените на базовия лихвен диапазон.

Августовският индекс на производствените цени се е повишил с 2.6% годишно след 3.1% ръст през юли, показват публикуваните на 10 септември официални правителствени данни. Това се дължи до голяма степен на свиване на маржовете на търговските услуги и леко увеличение на цената на стоките, което предполага, че местните предприятия вероятно са абсорбирали част от митата на вноса.

Липсата на силен натиск върху производствените цени въпреки вносните налози може също и да е сигнал за отслабване на вътрешното търсене на фона на започващия да изпитва затруднения пазар на труда. Слабостта му вдъхва опасения, че икономиката стагнира. Правителството обяви на 9 септември, че щатското стопанство вероятно е създало с 911 хиляди по-малко работни места през 12-те месеца до края на март в сравнение с предишните оценки. Тези данни излизат след публикувания на 5 септември месечен доклад за заетостта, показал, че почти липсва ръст на нови работни места през август и че че през юни икономиката на страната е закрила работни места през юни за първи път от четири и половина години насам.

Президентът Доналд Тръмп се появи в социалната си медия непосредствено след реализирането на инфлационните показатели, за да призове за „голямо“ и незабавно понижение на лихвения процент – стъпка, за която той периодично притиска Федералния резерв.

Анализаторите заявиха, че продължават да очакват митата на Тръмп да качат инфлацията през следващите месеци, поставяйки под въпрос доколко мъдро би било голямо намаление на лихвите, поне засега. Това е вярно, тъй като се очаква инфлацията, измервана чрез потребителските цени през септември, която се очаква в четвъртък (11 септември), да бъде доста над целевите 2% на Федералния резерв.

„Производителите изглежда не са изправени пред сериозен инфлационен натиск към момента, но потребителските цени ще бъдат по-важни за решението на централната банка“, пише Скот Хелфщайн, ръководител на инвестиционната стратегия в Global X. И допълва, че охлаждането на инфлационния натиск на цените на производителите може да сигнализира за отслабваща икономика и макар че „ФЕД вероятно ще обърне внимание, все пак вероятно ще намали умерено лихвите през септември“.