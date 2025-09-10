Елена Йончева призова Фон дер Лайен да потвърди, че не е имало проблеми с полета ѝ до България

Елена Йончева, независим евродепутат, избрана с листата на ДПС, призова Урсула фон дер Лайен да потвърди, че не е имало пробив в сигурността на полета ѝ на 31 август, когато посети България.

България е сред най-сигурните зони във въздухоплаването, подчерта Елена Йончева. Въпросът е поставен пред Европейската комисия и се очаква да бъде разискван в пленарната зала в Страсбург. Предстоят дебати с участието на европейския комисар по отбрана Андрюс Кубилюс на тема „Сериозни заплахи за въздушния и морския транспорт от намеса в глобалната навигационна спътникова система: спешна необходимост от изграждане на устойчивост срещу киберзаплаха и заглушаване“.



По-рано български евродепутати коментираха разнопосочно посланията на Урсула фон дер Лайен в речта ѝ „За състоянието на съюза“.

„Страните членки, европейските институции, Европейският парламент да са единни и мерките, които се предлагат да бъдат наистина реализирани, за да може Европа да намери своето място, да има силен глас в света по отношение на кризите около нас, на войната в Украйна, на войната в Близкия изток, търговските споразумения със Съединените щати, сега до края на годината с Индия, Меркосур, Индонезия“, заяви Андрей Ковачев от групата на Европейската народна партия, като подчерта необходимостта от силни двустранни търговски споразумения, за да може да гарантираме нашите работни места.

Според Станислав Стоянов от Европа на суверенните нации Европейската комисия не дава решения, а създава проблеми:

„Трябва да се готвим за война. Това беше един от акцентите, които Урсула фон дер Лайен изказа в своята реч. Политиките, които предлага, са много подобни на това, което имахме досега, така че аз не очаквам някаква за съжаление съществена промяна. Нейната продължаваща подкрепа за премахването на двигателите с вътрешно горене, което не се хареса дори на не малко депутати от самата ЕНП, която на практика подкрепя Урсула фон дер Лайен“, каза той.