Предотвратен е опит за незаконно отнемане на близо 5 млн. лв. от мултинационална компания

Предотвратен е опит за незаконно отнемане на близо 5 милиона лева от водеща мултинационална компания, която работи в България от 2011 г.

Българо-френската компания осигурява над 90 работни места и изгражда нов завод в Плевен за 60 млн. лв.

Това заяви на брифинг министърът на правосъдието Георги Георгиев, който е бил сезиран от инвеститора.

На 5 юни т.г. компанията разбира, че 5 млн. лв. по сметките ѝ са запорирани във връзка със заповед за незабавно изпълнение заради задължение, за което не знае и по договор, за който твърди, че не е сключван.

Какви са фактите? На 18 март 2025 г. при помощник-нотариус в София се появява бивш управител на международната компания, който се „сеща“, че преди 2 г. бил подписал договор за доставка, предвиждащ неустойка за 3,5 милиона лева. Бившият управител не е сам – явява се заедно с управителите на други две фирми. Едната е страната по договора, на която се дължат неустойки. Другата фирма е решила да стане солидарен длъжник по договора, т.е. да „подпомогне“ международната компания.

Въпреки че от името на международното дружество се явява бивш управител, помощник-нотариусът заверява споразумение към договора с неустойките. Две седмици по-късно същият помощник-нотариус заверява друг документ, с който бившият управител дава пълномощно на новия солидарен длъжник да представлява международния инвеститор.

Така се създава привидност за наличие на споразумение и упълномощаване и последиците не закъсняват. Действието се премества в Козлодуй, където няколко дни преди нотариалните действия солидарният длъжник се е регистрирал на несъществуващ адрес. С договора и споразумението фирмата-кредитор отива в Районен съд – Козлодуй, а след два отвода на съдии третият съдия издава заповед за изпълнение. На базата на тази заповед за изпълнение на свой ред частен съдебен изпълнител (ЧСИ) запорира средствата по сметките на международното дружество, като задължението с лихвите вече е нараснало на близо 5 милиона лева.

Министър Георгиев разпорежда незабавни проверки на Инспектората към министъра по Закона за съдебната власт – за действията на помощник-нотариуса и на ЧСИ. Сезира за случая и председателя на Окръжен съд – Враца. Горната съдебна инстанция след жалба от дружеството отменя акта на районния съдия от Козлодуй като незаконосъобразен. Така се стига до пълното освобождаване на сумата от 5 милиона лева на международната компания. Ощетяването ѝ е предотвратено в резултат на действията на правителството, институциите и на съдебната система чрез инстанционния контрол, категоричен бе Георги Георгиев.

„Изпращам данните от проверките, които Министерството на правосъдието направи, както и събраните документи на главния прокурор за присъединяване по висяща преписка за установяване на съпричастността и вината на всички замесени в схемата лица“, заяви министърът на правосъдието.

В рамките на разпоредените от него проверки са установени нарушения на помощник-нотариуса и на ЧСИ, за които Георгиев предлага строги наказания. Министърът на правосъдието предлага на Нотариалната камара да се образува дисциплинарно производство и да се наложи на най-тежкото наказание – лишаване от правоспособност за срок от 3 г. на помощник-нотариуса.

Материалите от проверката се изпращат и на Камарата на ЧСИ, пред която министърът настоява също за образуване на дисциплинарно производство и налагане на второто по тежест наказание за замесеното ЧСИ – предупреждение за лишаване от правоспособност.

Министър Георгиев обобщи станалото така:

„От този казус за мен има няколко важни извода:

Първо, изпращаме ясен знак към всички български и чужди компании, които инвестират в България, на отговорния бизнес, който осигурява работни места и икономически растеж, че могат да разчитат на българското правителство и институции, както и на съдебната система чрез инстанционния контрол, за да са спокойни за инвестициите си и да развиват спокойно бизнес в България. Действията ни от юни насам са и категоричен отпор срещу всякакви подобни практики.

Второ, работата на длъжностни лица, които осъществят дейност от името на държавата и които трябва да гарантират правната сигурност на гражданите и бизнеса, ще бъде обект на проверка във всеки конкретен случай и всички замесени ще носят отговорност за това. Всякакви опити за заобикаляне на правилата ще бъдат наказвани с цялата строгост, която законът ни позволява. Разчитам на реални и ефективни действия от Нотариалната камара и Камарата на ЧСИ, че престъпилите правата няма да бъдат пазени, а наказвани, за да се защити и доброто име на гилдиите“.

Проверката за администрирането на делото в РС-Козлодуй, разпоредена от председателя на окръжния съд във Враца, не е открила формални нарушения.

„Разчитам, че с въвеждането от 1 юли т.е. на електронното заповедно производство вече няма да може да се избира съд. Заявленията за издаване на заповед за изпълнение вече се разпределят из цялата страна, независимо от адреса или седалището на ответника“, подчерта в тази връзка министър Георгиев.

Той изпраща резултатите от проверката, както и актовете на съда на председателите на окръжните съдилища в страната, разчитайки тази практика да бъде обсъдена на общи събрания. Ако анализът на съдиите покаже, че са необходими законодателни промени, ще ги направим, категоричен е министърът на правосъдието.