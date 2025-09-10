РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Европа се бори за мир и свобода, ЕС подготвя нови санкции срещу Русия и мерки за спиране на войната в Газа, заяви в речта си Фон дер Лайен

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в речта си за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург, че Европа води борба за мир, свобода и правото сама да определя съдбата си. Тя подчерта, че Европейският съюз е изправен пред безпощаден свят на имперски амбиции и зависимости, превръщани в оръжие, и че е нужна „нова Европа“.

Фон дер Лайен определи войната в Украйна като борба за свободата на цяла Европа. Тя обяви, че 26 държави са готови да участват с мироопазващи сили или финансиране на примирие, и настоя за справедлив и траен мир. ЕС вече е отпуснал близо 170 млрд. евро за Украйна и подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия.

За конфликта в Близкия изток председателката на ЕК съобщи, че ще предложи пакет от мерки срещу Израел заради войната в Газа. Те включват спиране на двустранната подкрепа, санкции срещу „екстремистки министри и насилствени заселници“, както и частично ограничаване на Споразумението за асоцииране.

Фон дер Лайен подчерта, че ЕС подкрепя жизнеспособна палестинска власт и решението за две държави. Очаква се през октомври да бъде създадена Група на донорите за Палестина и инструмент за възстановяване на Газа.

„Истинската цел е сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за палестинците – с незабавно прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците и достъп до хуманитарна помощ“, заключи председателката на ЕК.

