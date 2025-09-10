Група за източване на банкови карти осъмна зад решетките в Пловдив

Спецакция на служители на отдел „Икономическа полиция“ в ОДМВР-Пловдив завърши с ареста на две жени и мъж, уличени в източване на чужди банкови карти. Те са задържани със скимиращи устройства по време на акцията, уточниха от полицията.

Разследването на групата е започнало в края на миналата година. В отдел „Икономическа полиция“ постъпил сигнал, че в куриерска фирма се предават за изпращане устройства за копиране на данни от чужди платежни инструменти. Според предварителната информация четците на банкови карти били замаскирани в корпуса на лаптоп, а адресът за получаване бил в чужбина.

Изяснено, че подателката на пратките, на 46 години, поддържа контакти с международна група за източване на чужди банкови карти, действаща извън пределите на България. Миналата седмица тя е била задържана.

Същевременно, със съдействието на полицията в Добрич, разследващите арестували и двама местни жители, съпричастни към престъплението – мъж на 52 години и жена на 43 години. Направени са претърсвания на лек автомобил и частни адреси в Добрич и Созопол, като са открити различни скимиращи приспособления и компоненти за тях.

Сред иззетите веществени доказателства са мобилни телефони, лаптоп, парична сума и товарителница за транспорт на предишна пратка. С постановление на наблюдаващия делото окръжен прокурор тримата са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа.

В отдел „Икономическа полиция“ продължава работата по документиране на престъплението, установяването на съпричастността и на други лица, както и произхода на намерените скиминг устройства