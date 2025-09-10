Промените в НК за хосписите одобрени в правната комисия

Парламентарната правна комисия прие на първо четене промените в Наказателния кодекс, криминализиращи неправомерни действия в домовете за възрастни. Активността в тази насока последва скандалните разкрития за имотни измами в т. нар. хосписи на ужасите, от които бяха изведени над 400 човека в резултат на многобройни проверки.

„Очевидно е неефективна досегашната административно-наказателна отговорност. Без значение как се наричат тези обекти – дали „Домове за възрастни хора“ или „Стаи под наем“. Важна е дейността, която извършват“, коментира правосъдният министър Георги Георгиев.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пък откри реновирането на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ и изграждането на ново място за грижа за хора с деменция в община Шумен, за което са осигурени 6.5 млн. лв. от Министерството на труда и социалната политика. Средствата са по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Направихме стъпка, на която никой не се осмеляваше повече от 5, дори 10 години. Всички знаеха за нелегалните домове – така наречените „стаи на ужаса“, но никой не влизаше там. Това е втората стъпка, която правим със средствата от НПВУ – да се осигурят на тези хора нормални условия на живот, като се ремонтират всички финансирани от държавата домове за стари хора и се изградят нови над 250 социални услуги за хора с увреждания. Успяхме да спасим средствата, които бяха изгубени. А те са над 750 милиона. Говорим за много пари. И друг път такава възможност в България няма да има“, коментира Гуцанов.

И се позова на свой ред на предложените промени в НК, с които се криминализира дейността на нелегалните хосписи и се увеличават рязко максималните глоби в зависимост от нарушението. „Досега плащаха и продължаваха – това е недопустимо. Никой няма да се подиграва с държавата и с възрастните хора!“, зарече се Гуцанов.