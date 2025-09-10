Двустранната търговия с Франция възлезе на над 2.62 млрд. евро през миналата година

Нов посланик ще представлява Френската република в България. Мари Дюмулен връчи акредитивните сии писма на заместник-министъра на външните работи Николай Павлов. Двамата са изразили взаимна готовност за по-нататъшното укрепване на двустранните отношения в търговско-икономическата област и преките инвестиции, сигурността и отбраната, ядрената енергетика, културата, науката и образованието.

Мари Дюмулен наследява на поста Жоел Мейер.

Франция е един от големите търговски партньори на България. Още през 2028 г. стокообменът ни рескочи два милиорда евро.

През миналата година двустранната търговия между България и Франция възлезе на 2.62 млрд. евро.

Добрата новина е, че търговското салдо е положително за нашата страна. Българският износ е в размер на 1.45 млрд. евро, а вносът от Франция е на стойност 1.17 млрд. евро.

Износът ни включва меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици – пресни, охладени или замразени, апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги, костюми, ансамбли, сака, рокли, панталони – дамски, мъжки и детски, ламарини, листове и ленти от мед, медикаменти и други.

Внасяме пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора, включително товаро-пътническите и състезателните автомобили, медикаменти, трактори, средства за растителна защита, меса от животни от рода на свинете – пресни, охладени или замразени, памучни тъкани и други.

По данни на БНБ

сумарните преки чуждестранни инвестиции от Франция у нас са в размер на 1.39 млрд. евро

в началото на тази година.

По много причини френските инвеститори да идват в България. Но, един голям плюс е, че има и добре развита мрежа за обучение на френски език, което позволява на френските предприятия, когато дойдат в страната, да намерят подходящи и компетентни кадри, които говорят френски. Доброто географско положение на страната ни дава възможност произведените в България да се изнасят както към Източна и Централна Европа, така и към Близкия изток и Турция.

Бизнес у нас имат някои от най-големите френски компании от различни сектори.

Например, двете най-големи френски компании-концесионери в София – „СОФ Кънект“ и „Веолия Солюшънс България“, си партнират в управлението на сградната инфраструктура на столичното летище.

Френското предприятие Latécoère има завода в България за производство на вратите и предната част на самолетите А320 на Airbus. Schneider Electric откри втори завод до Пловдив.

Компании като „Суфле“ и „Декатлон“ инвестират в нови проекти: производствени мощности, роботизация, енергийна ефективност. Нови инвеститори също навлизат основно в производството на автомобилни части.