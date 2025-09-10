РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Да, България“ внася сигнал в прокуратурата срещу Христо Ковачки

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов обяви пред журналисти в парламента, че партията ще подаде сигнал до прокуратурата заради „влияние на Христо Ковачки върху местната власт.

Божанов заяви, че защитата, която Христо Ковачки получава от управляващите и прокуратурата, е сред основните причини за предстоящия вот на недоверие. Той уточни, че мотивите за вота вече са почти изготвени и ще бъдат внесени скоро, като темата ще бъде вътрешната сигурност и правосъдие. По думите му ТЕЦ „Бобов дол“ продължава да замърсява въздуха в региона, а държавата бездейства по въпроса.

Ивайло Мирчев, другият съпредседател на „Да, България“, напомни, че преди няколко месеца Антикорупционният фонд е публикувал разследване по случая. Той добави, че въпреки подадения от тях сигнал не са последвали действия, а проблемът с „тецовете на Ковачки, които замърсяват и застрашават здравето на хората в засегнатите райони, продължава“.

Народният представител представи гражданската активистка Даниела Тонева, която разпространи във видео, признание на председателя на Общинския съвет в Бобов дол, че всяка седмица е викан от Христо Ковачки „за да му набива канчето“. След публикуването на записа срещу Тонева са извършени посегателства – хвърлен камък през прозореца ѝ, счупено стъкло и залята с боя кола. Тя живее в малкото село Шатрово (бел. ред. – с около 30 къщи) и активно се бори за чист въздух, като многократно е подавала сигнали за замърсяване.

