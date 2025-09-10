С 128 гласа „За“ парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

Със 128 гласа „За“ – 64 от ГЕРБ-СДС, 26 от ДПС-Ново начало, 17 от БСП-Обединена левица, 17 от „Има такъв народ“ и с 4 гласа на нечленуващи в парламентарни групи – парламентът избра Мария Филипова – досегашният председател на Комисията за защита на потребителите – за заместник-омбудсман.

„Против“ бяха 56 народни представители – 31 от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, 6 от „Алианс за права и свободи“, 11 от МЕЧ и 8 от „Величие“. „Въздържал се“ гласуваха шестима депутати от „Алианс за права и свободи“.

Кандидатирането на Мария Филипова за заместник-омбудсман бе разкритикувано от трима депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – Петър Кьосев, Елисавета Белобрадова и Манол Пейков. Кьосев даде пример от нейната практика, при който тя не демонстрирала политическа неутралност, каквато се очаква от председател на КЗП, а защитила инициатива на ДПС-Ново начало.

Белобрадова разказа друг конкретен случай, при който по думите й Филипова подкрепила институционалния тормоз, а Манол Пейков изрази учудването си защо тя напуска позицията си в КЗП, за да отиде в „трета глуха“ – какъвто според него бил постът на заместник-омбудсман. Въпреки тази си интерпретация, Пейков призна, че в „домовата книга“ – сред имената, между които президентът Румен Радев може да избере премиера на едно бъдещо служебно правителство, ще бъде и това на Мария Филипова.

От МЕЧ и от „Величие“ посветиха изказванията си на критики срещу кандидатурата на Мария Филипова заради нейни предполагаеми зависимости от Делян Пеевски.

Радостин Василев от МЕЧ я попита защо не си признае, че е била „изнасилена“, за да заеме този пост. Стилиана Бобчева от „Величие“ даде пример, че когато един човек стои дълго време във вмирисана стая, накрая и неговите дрехи попиват неприятната миризма. Ето защо според нея дори и Филипова да има най-добри и искрени намерения да работи за хората, тя няма да може да го направи, защото твърде дълго е стояла във вмирисана стая.