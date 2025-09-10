РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

С 128 гласа „За“ парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

Мария Филипова

Със 128 гласа „За“ – 64 от ГЕРБ-СДС, 26 от ДПС-Ново начало, 17 от БСП-Обединена левица, 17 от „Има такъв народ“ и с 4 гласа на нечленуващи в парламентарни групи – парламентът избра Мария Филипова – досегашният председател на Комисията за защита на потребителите – за заместник-омбудсман.

„Против“ бяха 56 народни представители – 31 от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, 6 от „Алианс за права и свободи“, 11 от МЕЧ и 8 от „Величие“. „Въздържал се“ гласуваха шестима депутати от „Алианс за права и свободи“.

Кандидатирането на Мария Филипова за заместник-омбудсман бе разкритикувано от трима депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – Петър Кьосев, Елисавета Белобрадова и Манол Пейков. Кьосев даде пример от нейната практика, при който тя не демонстрирала политическа неутралност, каквато се очаква от председател на КЗП, а защитила инициатива на ДПС-Ново начало.

Белобрадова разказа друг конкретен случай, при който по думите й Филипова подкрепила институционалния тормоз, а Манол Пейков изрази учудването си защо тя напуска позицията си в КЗП, за да отиде в „трета глуха“ – какъвто според него бил постът на заместник-омбудсман. Въпреки тази си интерпретация, Пейков призна, че в „домовата книга“ – сред имената, между които президентът Румен Радев може да избере премиера на едно бъдещо служебно правителство, ще бъде и това на Мария Филипова.

От МЕЧ и от „Величие“ посветиха изказванията си на критики срещу кандидатурата на Мария Филипова заради нейни предполагаеми зависимости от Делян Пеевски.

Радостин Василев от МЕЧ я попита защо не си признае, че е била „изнасилена“, за да заеме този пост. Стилиана Бобчева от „Величие“ даде пример, че когато един човек стои дълго време във вмирисана стая, накрая и неговите дрехи попиват неприятната миризма. Ето защо според нея дори и Филипова да има най-добри и искрени намерения да работи за хората, тя няма да може да го направи, защото твърде дълго е стояла във вмирисана стая.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени