РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Полицията издирва 9-годишната Селин Велинова, която е в неизвестност от вторник

Полицията издирва 9-годишната Селин Велинова, която е в неизвестност от вторник

Столичната полиция издирва 9-годишната Селин Василева Велинова. Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в ж.к. „Хр. Смирненски“ и оттогава е в неизвестност.

Детето отговаря на следното описание:

  • Височина: около 150 см
  • Коса: дълга кестенява, с бретон
  • Очи: пъстри
  • Облекло: синьо-бял къс гащеризон, бюстие с надпис „Calvin Klein“

Момичето е било с черни ролери. Майката умолява всеки, който има информация за Селин, да се свърже с тел. 112 или да потърси най-близкото районно управление на МВР.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени