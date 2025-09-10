Всеки акционер на „Корадо-България“ ще получи по 0.05 лв. шестмесечен дивидент

Всеки акционер на „Корадо-България“ ще получи по 0.05 лева дивидент от печалбата на „Корадо-България“ АД за първата половина на тази година. От положителния финансов резултат, общо в размер на 798 316.31 лв. за полугодието, ще се разпредели общ брутен дивидента от 658 430.70 лева.

Изплащането на дължимите суми започва от 9 октомври чрез „Централен депозитар“ АД и „Банка ДСК“ АД. Правото да получат дивидент имат всички, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент към 24 септември.



Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на „Българска фондова борса“, в резултат на които инвеститорът има право на дивидент, е 19 септември.

Печалбата на „Корадо-България“ за 2024 г. е в размер на 2 374 312.03 лева.

Първата част от нея, в общ брутен размер на 1 316 861.40 лв., вече е била разпределена на акционерите като 6-месечен дивидент от по 0.10 лв. на акция, съгласно решение на извънредно общо събрание от 11 септември миналата година.

Втората част от печалбата, която част е в размер на 818 220.12 лв., беше отнесена във фонд „Неразпределена печалба“ на дружеството.

„Корадо-България“ е една от компаниите на БФБ, които традиционно разпределят дивидент два пъти годишно –

и за полугодието и при гласуването на годишния отчет за предходната година.

От началото на годината цената на акциите на дружеството на „Българска фондова борса“ леко се свиват и в момента се търгуват по 4.32 лева за един брой. Пазарната му капитализация е над 56 млн. лева.