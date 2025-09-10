Премиерът на Черна гора увери, че никога не би се бъркал в работата на Централната банка

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич заяви, че независимостта на централната банка – Centralna Banka Crne Gore (CBCG) е свещена, въпреки че партията му от месеци възпрепятства назначенията в институцията. Той отказа да коментира кога парламентът ще гласува номинациите на управителя Ирена Радович за запълване на овакнатените от години места в банковия борд, но отхвърли опасенията от евентуална намеса под негово ръководство.

„Независимостта на централната банка е изключително важна, в най-голяма степен“, каза Спаич и увери, че е против каквато и да било правителствена намеса в политиките й.

Коментарите на премиера се появяват въпреки отказа на парламента през май да одобри внесения от Радович списък с кандидати за заместник управители, подкрепили регулаторната рамка срещу прането на пари, която наказваше местните банки и разсърди някои членове на управляващата коалиция. Залогът за Черна гора е дали тази криза ще влоши позицията ѝ да стане 28-ата страна, която ще се присъедини към Европейския съюз още през 2028 година.

Патовата ситуация предизвика гнева на президента Яков Милатович, бивш съюзник на Спаич, който каза на Радович да се бори за централната банка.“Имам пълно доверие в това, което тя прави“, каза Милатович пред агенция „Блумбърг“ през миналата седмица. И допълни, че е „много ясен по този въпрос.“

Черна гора е в челната половина на списъка от над 150 държави по отношение на независимостта на централната си банка – зад европейските си партньори, които са членове на еврозоната, и Националната банка на Швейцария, но доста преди Федералния резерв, „Банк ъф Ингланд“ и „Банк ъф Джъпен“. Залогът е тази класация да не се влоши. Зависещата от приходите от туризъм нация с 600 хиляди жители работи усърдно за членство в ЕС и се надява едновременно да влезе в еврозоната. Тя вече е приела едностранно еврото и го използва като разплащателна единица.

Шефката на CBCG, която е назначена от президента, отбелязва, че независимостта на институцията е „жизнено важен фактор“ за постигането на тази цел. Самият Спаич, който е работил като кредитен анализатор в „Голдман Сакс“ преди да стане министър на финансите през 2020-а и впоследствие премиер през 2023-а, коментира, че каза, че колкото и централната банка да очаква да бъде оставена сама да си върши работата, тя трябва също да стои настрана от правителствените дела.

Под ръководството на Радович, паричните стратези са прегледали бюджетната стратегия по искане на Министерството на финансите, като са препоръчали подобрения и са оценили фискалните рискове като част от годишния си анализ на икономическата стабилност. Въпреки че подобни дейности не са необичайни за централните банки от еврозоната, Спаич не е особено ентусиазиран. „Всички институции трябва очевидно да си помагат взаимно по стратегически цели като европейската интеграция“, но без да се намесват в работата си, предупреждава премиерът. и допълва, че очаква точно това от Централната банка на Черна гора“

Президентът на балканската държава също не трябва да бъде убеждаван колко важно е централните банкери да са независими, доколкото е бивш икономист в Европейската банка за възстановяване и развитие и персонално е избрал Радович за шеф на CBCG. Но две години след като пое банковото кормило, дамата бе въвлечена в политическа буря у дома, създадена от законодатели, които искат гъвкава централна банка.

В интервю за агенция „Блумбърг“ на 2 септември по време на Стратегическия форум в Блед, Словения, Милатович коментира: „От нея зависи да издържи на натиска, да се бори“, с което изпрати ясно послание към бившия си съюзник: премиера Спаич. Двамата създадоха заедно управляващата в момента партия през 2022 г., но се скараха през миналата година. Милатович критикува решението на партията да се обедини с приятелски настроени към Русия законодатели, за да запази мнозинството си.

В Черна гора президентът като държавен глава има до голяма степен церемониална роля, въпреки че титулярът на длъжността има някои ключови лостове, които да използва: той командва армията, свиква избори и предлага кандидат за централната банка.

По целия свят централните банки се сблъскват в различна степен на атаки срещу тяхната независимост. Политическата намеса се е превърнала в рутина. В Съединените щати президентът Доналд Тръмп иска да свали председателя на Федералния резерв.

В случая с Радович – при опита й да получи одобрението на парламента за кандидатите й за заместник председатели, законодателите от партията на премиера и други се въздържаха от гласуване.

ЕС се готви да изпрати експертен екип в Подгорица през октомври, за да оцени институционалната среда, която е в основата на независимостта на централната банка, според документ, видян от екип на „Блумбърг“.