Лена Бориславова от ПП-ДБ с декларация с призив актовете на Сарафов и Чолаков да се смятат за нищожни

В началото на парламентарния ден Лена Бориславова от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ изчете декларация от трибуната на Народното събрание, в която настоя от името на групата си изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и представляващият Висшия съдебен съвет – Боян Магдалинчев да отговорят незабавно не само пред Народното събрание, а и пред цялото българско общество защо узурпират върховете на съдебната власт в нарушение на закона. Постави въпроса и кога Борислав Сарафов ще бъде сменен от поста изпълняващ функциите главен прокурор.

„До момента на смяната на Борислав Сарафов и на Георги Чолаков (изпълняващият функциите на ръководител на Върховния административен съд – бел. ред.) от постовете, които в момента те незаконно заемат, всички техни действия и актове следват да се смятат за нищожни и за едно правно нищо„, обяви Бориславова.

Преди това тя припомни, че през миналата седмица в София се проведе протест, организиран от „Правосъдие за всеки“ срещу безобразията в съдебната власт и по-конкретно срещу „пълзящата диктатура, към която ни тласкат Бойко Борисов и Делян Пеевски“.

Бориславова отбеляза, че това е бил протест срещу узурпирането на поста главен прокурор от Борислав Сарафов – въпрос, по който всички парламентарни групи, освен ПП-ДБ, мълчали оглушително.

„Мълчи и министърът на правосъдието“, разкритикува го Бориславова. След това тя уточни, че заедно с „Правосъдие за всеки“ са подготвили декларация, в която искат да обърнат внимание на приетата от Народното събрание разпоредба на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, която гласи:

„При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) или на председателя на Върховния административен съд (ВАС) се определя временно изпълняващ съответните функции при спазване на следното условие – едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок по-дълъг от 6 месеца – без значение дали е имало прекъсване.“

Бориславова бе категорична, че шестте месеца от влизането в сила на закона са изтекли още на 21 юли 2025 г. и след тази дата категорично следва да има ново лице – изпълняващ функциите главен прокурор до редовния избор на титуляр на поста.

„Неочаквано за нас и недопустимо за правовата държава, която твърдим, че България е – членовете на прокурорската колегия на ВСС се обединиха около становището, че новата разпоредба не се отнася до заварени случаи, какъвто е този с Борислав Сарафов“, коментира Бориславова.

Тя упрекна членовете на прокурорската колегия на ВСС, че с тази си трактовка те погазват няколко закона, включително и този – за нормативните актове. Депутатът от ПП-ДБ даде пример и че при аналогичния случай – с изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд – Георги Чолаков, който бе определен за временен ръководител на 12 ноември 2024 г. – също преди влизане в сила на законовата разпоредба – съдийската колегия на ВСС възприела друго тълкувание на закона.

Тя се обявила, че той не може да остане на този пост, поради което се обърнала с искане до Общото събрание на съдиите на ВАС да предложат друг временно изпълняващ функциите. Самият Чолаков излязъл в отпуск, припомни Бориславова.