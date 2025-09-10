Плевен има нов областен управител, Росен Желязков отстрани Николай Абрашев от поста

Премиерът Росен Желязков е изпълнил заканата си и е отстранил от поста областния управител на Плевен Николай Абрашев, съобщава общественото радио, позовавайки се на свои източници.

Причината за заповедта на премиера е слабата координация между институциите и неспособността на Абрашев да се справи с водната криза.

В края на август премиерът Росен Желязков показа „жълт картон„ на Абрашев и му даде двуседмичен срок за подобряване на координацията при решаването на проблема с водата в Плевен. „В противен случай ще има персонални промени“, закани се министър-председателят.

Самият Абрашев тогава заяви готовност да подаде оставка, ако премиерът му я поиска.

По информация на БНР на поста областен управител ще бъде назначен Мартин Мачев. Той е завършил специалност „Геология на минералните ресурси“. Работил е като инженер хидролог в Национален Институт по Метеорология и Хидрология, филиал Плевен. Бил е последователно заместник-директор и директор на филиала.