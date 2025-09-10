РЕГИСТРИРАЙ СЕ
20 хиляди домакинства в Берлин са без ток втори ден

Мащабното прекъсване на електрозахранването, което засегна десетки хиляди жители на Берлин на 9 септември, продължава втори ден и пълното му възстановяване не се очаква до четвъртък (11 септември) вечерта. Инцидентът, причинен от предполагаем палеж на два електрически стълба, все още оставя без ток около 20 хиляди домакинства и предприятия в югоизточната част на германската столица, в сравнение с пострадалите 50 хиляди предишния ден.

Националните органи за сигурност разследват събитието, като полицията подозира, че може да е било мотивирано по политически подбуди. На уебсайта Indymedia се появи писмо с анонимни автори, самопровъзгласили се за „анархисти“, които поемат отговорност за атаката, насочена към „военно-промишления комплекс“ от компании, работещи в района. Автентичността на писмото все още не е потвърдена официално.

Берлинският оператор на електрозахранващата мрежа Stromnetz Berlin заяви, че повредените кабели в момента са неизползваеми и че се полагат усилия за пренасочване на подаването на електрически ток чрез свързване на различни алтернативни кабели. Работата по изравянето на връзки от земята продължи цяла нощ, а монтажът на новите е „много сложен и отнема няколко часа“, информира в имейл компанията.

Междувременно, клиентите, на които е възстановено електрозахранването, са призовани да намалят потреблението на електроенергия, за да стабилизират доставките. Пожарната служба на Берлин предупреди жителите да не готвят на закрито с грилове или оборудване за къмпинг и да изключват електронните устройства от контактите, за да предотвратят щети след възстановяването на захранването.

Прекъсването на тока засегна и местния обществен транспорт. Въпреки че пострадалите влакови услуги са възобновени, някои трамвайни маршрути остават блокирани. Няколко училища остават затворени, а номерата за спешни повиквания на полицията и пожарната 110 и 112 все още са недостъпни.

