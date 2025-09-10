Правителството ще приеме стратегия за достъпна медицинска помощ и ще открие институт за българската диаспора

На редовното заседание на Министерския съвет днес ще бъде приета Националната стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ до 2027 година, заедно с план за нейното изпълнение. Основната цел е да се гарантира балансирано териториално разпределение на медицинските услуги и здравните грижи в страната.

Кабинетът ще разгледа и план за 2025 година за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление (2024–2027), както и отчета за 2024 година.

Сред другите точки е проект за постановление за създаване на Институт за българската диаспора и културното наследство зад граница към Университета по библиотекознание и информационни технологии в София.

Правителството ще обсъди и постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в Стара Загора.