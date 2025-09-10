РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Икономическата комисия в парламента се заема с предсрочната смяна на председателя на НСИ

Икономическата комисия в парламента започва работа с първо четене на законопроекта на ГЕРБ, с който се цели смяна на председателя на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов. Той бе внесен от депутати на Бойко Борисов на 3 септември и скорострелно бе разпределен в ресорната комисия.

Проектозаконът предвижда шефовете на НСИ, които досега се избираха от правителството с конкурс, занапред да се избират от Народното събрание. В заключителни разпоредби пише, че до месец парламентът трябва да излъчи нов председател и зам.-председатели на НСИ.

Предложението на ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“ е мотивирано с това „да се осигури независимост на статистическия институт„, така че ръководството да не „търси“, нито да „получава указания от никое правителство или друга институция“, пише в мотивите на вносителите. Да подчертаем, че до момента институциите не са откривали данни за липса на „независимост“ у настоящото ръководство на НСИ.

Атаки срещу шефа на статистиката обаче това лято подеха шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова и председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов. Атанасов попадна във фокуса им, след като отказа да предостави данни на КЗК и на КЗП за цените на основните стоки в големите хранителни вериги. Причината – по закон и според европейските правила НСИ има право да ги ползва само за статистически цели.

В отговор председателят на КЗК Росен Карадимов поиска на НСИ да бъдат наложени санкции, а шефката на КЗП Мария Филипова обвини националната статистика, че саботира процеса по прозрачно въвеждане на еврото в България, като ѝ пречи да изпълни едно от изискванията на закона, а именно да обявява цените на основните стоки всеки ден.

От своя страна НСИ отрече да пречи на пускането на сайта за проверка на крайните цени на хранителни и други масови стоки, както намекна Комисията за защита на потребителите.

