Депутатите избират заместник на омбудсмана

Първата задача на депутатите днес ще е изборът на заместник на омбудсмана. След проведените две изслушвания и оценка на кандидатите, единственият претендент за позицията е Мария Филипова, която оглавява Комисията за защита на потребителите.

За да бъде избрана, Филипова трябва да получи одобрението на повече от половината депутати в залата. Ако управляващото мнозинство в Народното събрание – ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и „Ново начало“ я подкрепят, тя ще стане и възможен кандидат за служебен премиер.

На 18 август омбудсманът Велислава Делчева предложи на парламента Мария Филипова за свой заместник. В писмо до Росица Кирова, председател на парламентарната комисия за гражданско участие и жалби, Делчева подчертава дългогодишния опит на Филипова в защитата на човешките права – като юрист, експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и ръководител на Комисията за защита на потребителите. Тя посочи още, че според предложението на Асоциация „Активни потребители“ Филипова притежава нужните професионални и лични качества, както и твърдост при отстояването на потребителските права, което я прави подходяща за поста заместник-омбудсман.

В програмата на парламента е също второто четене на Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение за създаване на временна рамка за осигуряване на поддръжка от страната-домакин на Съюзните сили за реагиране (Allied Reaction Forces (ARF).

Депутатите ще разгледат и Законопроект за ратифициране на писмата за изменение на Анекса към Споразумението между Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение на Парижкия протокол.

В проекта на програма е и първото гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.