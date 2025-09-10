На „Капитана“ задържаха 4 тона хладилен агент

Митничари са открили на “Капитана“ недекларирани 4 тона хладилен агент. Това е станало при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната ни от Турция, съобщиха от Агенция “Митници”.

Товарната композиция е била с полуремарке, управлявана от турски гражданин. Тя пристига на МП “Капитан Андреево” на 6 септември. Водачът представил редовни документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия, но въпреки това автомобилът бил пренасочен да премине митнически контрол, включително с рентген, при което били отбелязани съмнителни плътности в товарното помещение на полуремаркето.

В хода на физическата проверка митническите служители установяват между декларираната стока 400 бутилки с общо 4000 килограма хладилен газ „R125“.

За откритите бутилки с газ не e предоставена необходимата информация, съгласно изискванията. Контрабандната стока е задържана. На водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.