Спецакция в Перник с петима задържани

Перник

Петима души са задържани при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони, участъци, махали и квартали в Перник.

Основно е проверяван пернишкият квартал „Хумни дол“, съобщават от регионалния пресцентър на МВР.

Спецакцията е проведена на два етапа – от 05:30 до 08:30 часа и от 10:00 до 00:30 часа. Служителите на реда са проверили 78 лица, от които 11 са криминално проявени. Съставени са 16 акта по Закона за гражданската регистрация на незаконно пребиващи в района и един по Закона за българските лични документи.

Задържани до 24 ч. са петима души, съпричастни към различни престъпления, извършени на територията на общината. Засиленият контрол продължава.

