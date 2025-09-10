Въпреки „деликатния момент“, икономическата комисия в НС промени Закона за статистиката

С 9 гласа „За“, 4 „Против“ и два „Въздържал се“ парламентарната комисия по икономическа политика и иновации прие Законопроекта за изменение на Закона за статистиката с вносител Александър Иванов и група народни представители от ГЕРБ-СДС.

Той е внесен точно преди седмица – на 3 септември и предвижда председателят на Националния статитстически институт да се избира от парламента, а не както досега – да се определя с решение на Министерския съвет.

Преди гласуването Богдан Богданов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ възнегодува, че промяната се прави точно сега. Той добави, че моментът е изключително важен – очаква се Националният статистически институт да рапортува данните, важни за контрола на инфлацията, а оттам и за въвеждането на еврото.

„Виждаме, че имаме абсолютен провал в антиинфлационните мерки и дори по-голямата част от тях са проинфлационни„, обърна внимание Богданов.

По повод коментара му вносителят на предложението – Александър Иванов от ГЕРБ-СДС му обясни, че ако наистина е имало недоволство от начина на работа на председателя на НСИ, то Министерският съвет е щял да го смени по най-лесния начин. По думите му, когато изборът се прави през парламента, то процедурата се извършва по възможно най-прозрачния начин.

И Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ обясни на Богдан Богданов, че ако целта на промените е овладяване на институцията, то Министерският съвет е щял да го направи за 5 минути – без никакви аргументи. Освен това депутатът от ДПС-НН поясни, че е практика, когато се цели гарантиране независимостта на някой конкретен орган, то неговите ръководители да бъдат избирани от Народното събрание.

И Даниел Лорер от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ настоя, че моментът, в който се прави промяната е деликатен. Той предложи и своя трактовка – защо Народното събрание специално ще промени закона, вместо Министерският съвет да гласува назначаването на друг председател на Националния статистически институт. Според него, ако правителството го смени, то ще се изложи на критиката на Европейския съюз, че точно сега – в навечерието на приемането на еврото, назначава друг ръководител на този толкова ключов орган.

„Нашата съпротива не е по формата, а за времето, в което се прави промяната„, обясни Лорер.

Народният представител от „Величие“ Мария Илиева, която също се обяви срещу предложения законопроект, обясни, че това е легален начин да се отмени мандатът на човек, който е избран на този пост за определено време.