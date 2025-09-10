Пощенска банка представя нова емисия на структуриран депозит „INDEX EURO STOXX SD 30 – 2025“ за 36 месеца

Продуктът съчетава фиксирано лихвено плащане и възможност за допълнителна доходност, обвързана с представянето на пазарен индекс

Спестяването не е просто финансова стратегия – то е начин на мислене. То е изборът да отложим днешното удоволствие в името на утрешната сигурност. Впечатляващо е как една проста практика може да се превърне в мащабна сила: от първите заделени суми до изграждането на стабилност, възможности и свобода – спестяването е основа на финансовата независимост.

В свят, в който финансовите пазари се движат на приливи и отливи, сигурността и предвидимостта стават все по-ценни. Представяме ви една интелигентна алтернатива за вашите спестявания – INDEX EURO STOXX SD 30 – 2025 за 36 месеца, структуриран депозит, който съчетава фиксирано лихвено плащане и годишна доходност с възможност за допълнителна доходност, обвързана с представянето на пазарен индекс

Какво представлява продуктът?

INDEX EURO STOXX SD 30 – 2025 е структуриран депозит за 3 години в евро, при който възвръщаемостта се състои от два компонента – основна фиксирана годишна лихва от 1% и възможност за допълнителна доходност, базирана на представянето на индекс EURO STOXX® Select Dividend 30 EUR (SD3E). Индексът следи представянето на 30 европейски компании от различни икономически сектори. Селекцията на акциите в индекса се прави на база критерия за най-висока дивидентна доходност. Сред включените компании са представители на сектори като застраховане, банки, автомобилна индустрия, енергетика, комунални услуги, промишлени стоки и строителство и други.

Какви са предимствата?

Годишна фиксирана доходност от 1.00% , която се дължи на падежа на депозита, но се изплаща авансово ежегодно – гарантирана и предвидима.

, която се дължи на падежа на депозита, но се изплаща авансово ежегодно – гарантирана и предвидима. Допълнителна доходност – при положително представяне на референтния индекс за периода, клиентът получава допълнителна лихва в размер на 35% от процентното изменение на индекса .

– при положително представяне на референтния индекс за периода, клиентът получава допълнителна лихва в размер на . При негативно представяне на референтния индекс, клиентът не получава допълнителна лихва, но запазва 100,00 % от главницата по депозита си.

Гарантирана сума на депозита съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Основните параметри на продукта са:

Срок – 3 години;

Валута – EUR;

Минимална сума – 5 000 EUR;

Годишна фиксирана лихва – 1.00%, дължима на падеж, но изплащана авансово ежегодно;

Възможност за допълнителна доходност – 35% от положителното процентното изменение на индекса;

Предсрочно прекратяване – авансово изплатената до момента на прекратяването на депозита фиксирана годишна лихва ще бъде удържана от размера на депозираната сума, като клиентът ще заплати и неустойка за предсрочно прекратяване в размер на 6%.

Първият набирателен период стартира на 25.08.2025 г. и ще приключи на 08.10.2025 г. Вторият период на дългосрочно депозиране стартира на 09.10.2025 г. и ще завърши на 09.10.2028 г.

Периодите на депозита са, както следва:

първи набирателен период (период на краткосрочен депозит) – около 1,5 месец;

втори период (дългосрочно депозиране) – 3 години;

трети период – при изтичане на периода на дългосрочно депозиране Банката трансформира всички депозити в срочен депозит „Депозит за всеки“ за 4 месеца, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на трансформиране.

„Нашите клиенти търсят сигурни решения за своите спестявания, които дават възможност и за постигане на допълнителна доходност. Структурираните депозити са продукти, които отговарят на техните очаквания и изисквания, поради което стартираме нова емисия „INDEX EURO STOXX SD 30 – 2025 за 36 месеца”, базирана на вече познатия индекс“ – коментират от Пощенска банка.

Водеща цел на кредитната институция е да бъде максимално полезна на своите клиенти, предлагайки богато разнообразие от продукти и услуги, които отговарят на всичките им изисквания.

……………………………………..

*Този материал не е препоръка за вземане на инвестиционно решение и не замества индивидуалната консултация с Ваш независим финансов консултант.

**EURO STOXX® Select Dividend 30 EUR (price return) е индекс на възвръщаемост на цената, т.е. следва единствено и само представянето на цената на акциите включени в него, това означава, че дивидентната доходност е изключена от общата доходност на индекса.

Повече информация може да бъде открита в Основният информационен документ тук или на www.postbank.bg.

Платено съобщение