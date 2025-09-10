Даниел Митов заяви, че записът от побоя над Николай Кожухаров потвърждава версията на МВР

Директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е бил нападнат в гръб и пребит, в резултат на което е приет в болница със счупено ребро, разкъсан бъбрек, голям хематом и кръвозагуба от около литър и половина. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет вътрешният министър Даниел Митов.

Той подчерта, че ударите са били силни и нанесени професионално, а нападателят явно е знаел какво прави. Митов допълни, че в публичното пространство се разпространяват различни версии за случилото се, но „тези версии не са на МВР, а са измислици на сайтове“.

„Първият, който посяга, е шофьорът. Ако гледате записа, който е излязъл от разни тролове, там не се вижда, незнайно защо, но в оригиналния запис много ясно се вижда„, посочи Митов.

На въпрос защо старши комисар Кожухаров не е потърсил веднага медицинска помощ, министърът обясни, че нараняванията му са били вътрешни и той не е осъзнавал колко са сериозни. Около 3:30 през нощта обаче шефът на МВР-Русе извикал полицейска кола, за да отиде до болницата. Непосредствено след инцидента Кожухаров е посетил спешното отделение, където му е направен повърхностен преглед, от който не става ясно какви са вътрешните наранявания.

Попитан защо обвинените не са задържани веднага, Митов заяви, че задържането в случая зависи от полицейския екип на място.