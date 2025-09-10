Общо 9386 потребители са сключили жилищен/ипотечен кредит чрез кредитен посредник

За първото полугодие на 2025 г. общо 9386 потребители са сключили договори за жилищен/ипотечен кредит чрез регистриран от Българската народна банка кредитен посредник, обявиха от централната банка.

От тях 9272 са договорите, сключени с банки, а договорите, сключени с финансови институции, регистрирани по реда на чл. 3а от Закона за кредитните институции, са 114.

Размерът на сключените чрез кредитни посредници договори за кредит по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители между банките и техните клиенти възлиза на 2.16 млрд. лева.

Стойността на сключените договори за кредит по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители от финансовите институции и техните клиенти е в размер на 4.45 млн. лева.

Сравнението със същия период преди една година показва показва повишена активност.

За първото полугодие на 2024 г., общо 8533 потребители са сключили договори за жилищен/ипотечен кредит чрез регистриран от БНБ кредитен посредник.

От тях 8413 са договорите, сключени с банки и 120 кредита, сключени с финансови институции, регистрирани по реда на чл. 3а от Закона за кредитните институции.

Размерът на сключените чрез кредитни посредници договори за кредит по ЗКНИП между банките и техните клиенти възлиза на 1.73 млрд. лева.

Стойността на сключените договори за кредит по ЗКНИП от финансовите институции и техните клиенти е в размер на 3.24 млн. лева.