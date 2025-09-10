Федерален съдия блокира на 9 септември отстраняването на Лиса Кук от ФЕД

Американски федерален съдия блокира временно на 9 септември президента Доналд Тръмп да отстрани члена на борда на Федералния резерв Лиса Кук – неуспех на старта за Белия дом в безпрецедентната правна битка, която може да подкопае дългогодишната независимост на централната банка. Предварителното решение на съдия Джиа Коб във Вашингтон, окръг Колумбия, е, че твърденията на администрацията на Тръмп, че Кук е извършила ипотечни измами преди да заеме поста, вероятно не са достатъчни основания за нейното уволнение. Самата Кук отрича каквито и да било нарушения.

„Президентът Тръмп не е установил нищо, свързано с поведението или работата на Кук като член на Управителния съвет, което би доказало, че тя вреди на банковия борд или на обществения интерес, като изпълнява задълженията си недобросъвестно или неефективно“, пише Коб в решението си.

Стопанинът на Белия дом предприе действия за отстраняването на дамата в края на август, но Федералният резерв заяви, че тя остава на поста си. А становището на съдия Коб не позволява на щатската централна банка да започне процедура за уволнението на Кук, докато делото ѝ продължава. То, вероятно, ще стигне до Върховния съд на Съединените щати и ще има сериозни последици върху самостоятелната политика на Федералния резерв да определя лихвените проценти без да се съобразява с желанията на политиците – изключително важен фактор за способността на всяка централна банка да държи инфлацията под контрол.

Тръмп поиска от централните банкери да намалят незабавно и агресивно лихвените проценти и периодично порицава председателя на Федералния резерв Джером Пауъл за начина, по който ръководи монетарната политика. Анализатори и икономисти очакват паричните стратези на институцията да понижат лихвите на редовното си съвещание на 16-17 септември.

„Това решение признава и потвърждава важността на защитата на независимостта на Федералния резерв от незаконна политическа намеса“, заяви адвокатът на Кук, Аби Лоуъл, в официално изявление. Белият дом не излезе с незабавен коментар. Тръмп не отговори на въпрос на репортер за решението.

Законът, с който е създадена американската централна банка, гласи, че членовете на банковия борд могат да бъдат отстранявани само „по причина“, но не дефинира термина, нито установява процедури за уволнението им. Никой президент никога досега не е изгонил член на управителния съвет на Федералния резерв и законът никога не е бил тестван в съдебните зали.

Постановлението на Коб е, че „най-добрият прочит“ на закона е, че той позволява отстраняването на управител на Федералния резерв само за неправомерно поведение, докато е на поста си. Исковете за ипотечни измами срещу Кук са свързани с действия, които тя е предприела преди потвърждаването на назначението й от Сената на Съединените щати през 2022 година.

Тръмп и Уилям Пулт – директорът на Федералната агенция за жилищно настаняване и финанси, който е назначен от президента – твърдят, че Кук е описала неточно три отделни имота в заявленията за ипотеки, което би й позволило да получи по-ниски лихвени проценти и данъчни облекчения.

Американското Министерство на правосъдието също е започнало разследване за наказателна ипотечна измама срещу първата чернокожа жена член на банковия борд и е изпратило призовки за голямо жури както от Джорджия, така и от Мичиган, според документи, които са прочели репортери на агенция „Ройтерс“, и източник, запознат с въпроса.

Кук, от своя страна, съди Тръмп и Федералния резерв, заявявайки, че твърденията не дават на американския президент законното правомощие да я отстрани и са претекст да я уволни заради позицията ѝ по паричната политика. Тя отрича твърденията за ипотечна измама в съдебните документи и заяви, че дори те да са верни, това не би било основание за отстраняване, тъй като предполагаемото поведение е извършено преди да бъде одобрена от щатския Сенат за член на борда на централната банка.

Администрацията на Тръмп обаче настоява, че той има широки правомощия да определя кога е необходимо да отстрани управител на Федералния резерв и че съдилищата нямат право да преразглеждат тези решения.