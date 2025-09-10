Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство след руска атака срещу Украйна

Полша за първи път задейства системите си за противовъздушна отбрана и използва оръжие срещу дронове, навлезли във въздушно ѝ пространство по време на руска атака срещу Западна Украйна, предаде Ройтерс. Полските въоръжени сили съобщиха, че на радарите са били засечени над десет обекта, като тези, представляващи риск, са били свалени. В момента продължава издирването на мястото, където са паднали дроновете.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш нарече нарушението „акт на агресия“, а премиерът Доналд Туск потвърди, че военните са използвали оръжие срещу враждебните цели. Във Варшава е свикано извънредно заседание на министрите, отговарящи за сигурността, и на Министерския съвет.

Заради военните действия въздушното пространство над летище „Фредерик Шопен“ във Варшава временно е затворено. Полша е информирала НАТО и поддържа постоянна връзка с Алианса.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че нарушаването на полското въздушно пространство демонстрира „безнаказаността на Путин“ и показва, че руският президент цели да разшири войната. Според него ситуацията доказва необходимостта средствата за въздушна отбрана на съседните страни да бъдат използвани за прехващане на дронове и ракети още в украинското въздушно пространство, включително в близост до границите на НАТО.