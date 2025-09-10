Започна търговията с акциите на „ИПО Растеж“ на БФБ

„Българска фондова борса“ даде официален старт на търговията с акциите на „ИПО Растеж“ АД днес, 10 септември. Събитието отбелязва следващата фаза, след едно от най-успешните първични публични предлагания на пазара за последните години. На 30 юли дружеството набра максимално обявения праг от 11.55 млн. лв. при 10.50 млн. акции, като предлагането беше презаписано.

Това е второто успешно IPO на основния пазар на БФБ през 2025 година. Инвестиционен посредник и съветник на емисията е „ЕЛАНА Трейдинг“.

„Новата инициатива ще даде силен импулс на капиталовия пазар и ще осигури на много стартиращи компании по-добър начален тласък за успешни първични публични предлагания (IPO) на Борсата“, заяви председателят на съвета на директорите на „Българска фондова борса“ Асен Ягодин.

Маню Моравенов, председател на съвета на директорите на „ИПО Растеж“ и изпълнителен директор на БФБ, отбеляза, че днешният старт на търговията е логичният завършек на една дългоочаквана стъпка от развитието на капиталовия пазар. „Новият инструмент идва в навечерието на влизането на България в еврозоната. В комбинация с потенциалното разрастване на инвестиционния интерес към страната, очакваме новото дружество да умножи успеха си – повече компании на борсата, по-дълбок пазар и по-високо доверие“, сподели по време на церемонията доц. д-р Маню Моравенов.

„Сравнително рядко сме ставали свидетели как целият пазар може да се обедини и да създаде нов продукт, ново дружество. Затова вярваме, че „ИПО Растеж“ ще бъде катализатор на много положителни нови тенденции на капиталовия пазар“, посочи Светозар Абрашев, член на съвета на директорите на „ИПО Растеж“ и управляващ партньор в „София Интернешънъл Секюритиз“ (SIS).

„ИПО Растеж“ АД е учреден съвместно от „Българска фондова борса“ и осем водещи инвестиционни посредници с цел да подпомага нови първични и последващи предлагания на българския капиталов пазар. Подкрепата от дружеството може да достига до 30% от конкретно IPO/емисия, но без да надхвърля 20% от активите, подход, който ограничава риска и позволява диверсифициран портфейл и по-широк набор от подкрепени бизнес проекти.

По време на аукциона на IPO-то бяха реализирани над 160 сделки, като в предлагането се включиха както институционални, така и индивидуални инвеститори – сигнал за широка пазарна подкрепа и засилен интерес към нови емисии.

Новото дружество е част от дългосрочната стратегия за развитие на българския капиталов пазар: да предоставя механизъм за финансиране на динамични и перспективни компании, както и да дава възможност на инвеститорите да участват в техния растеж.