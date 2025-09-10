Тръмп поиска от ЕС да притисне Русия със 100% мита на Индия и Китай

Доналд Тръмп е настоял Европейския съюз (ЕС) да обмитява с до 100% Индия и Китай като част от съвместни усилия за увеличаване на натиска върху Русия да прекрати войната си в Украйна, според трима служители, запознати с въпроса. Американският президент е отправи безпрецедентното искане след като се включи в среща във вторник (9 септември) между високопоставени представители на Съединените щати и Брюксел, обсъждащи във Вашингтон начини за увеличаване на икономическата цена на войната за Москва.

„Готови сме да действаме, готови сме да действаме още сега, но ще го направим само ако нашите европейски партньори се включат“, посочил един американски служител. А негов колега заявил, че Вашингтон е готов да „копира“ всички мита за Китай и Индия, наложени от ЕС, което потенциално може да доведе до по-нататъшно покачване на американските налози на вноса от двете азиатски държави.

Предложението на Тръмп идва на фона на разочарованието на Белия дом от препятствията пред посредничеството за постигане на мирно споразумение и все по-агресивните въздушни атаки на Русия срещу Украйна. Един от добре информираните източници твърди, че според президента „очевидният подход“ в случая е налагането на „драматични мита“ и запазването им „докато китайците не се съгласят да спрат да купуват петрол“, защото на практика „няма много други места, където може да отиде горивото.

Стопанинът на Белия дом пък заяви по-късно пред репортери на 9 септември, че очаква да проведе разговор с руския президент Владимир Путин „тази седмица или началото на следващата седмица“.

Тръмп, очевидно, не е доволен от поведението на китайския президент Си Дзинпин, Путин и индийския премиер Нарендра Моди, които затвърдиха връзките си на среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество през миналата седмица. Това се случи след като през август Съединените щати качиха митническите ставки за индийския внос до 50% заради покупките на руски петрол от страната, което засили напрежението с южноазиатската нация.

Във вечерните часове на 9 септември Тръмп написа в своята Truth Social, че търговските преговори с Индия ще продължат и предположи, че те ще имат „успешен край“. „Индия и Съединените американски щати продължават преговорите за справяне с търговските бариери между нашите две нации. Очаквам с нетърпение да разговарям с моя много добър приятел, премиера Моди, през следващите седмици“, посочи стопанинът на Белия дом.

В отговор на публикацията, Моди подкрепи оптимизма на Тръмп, че преговорите ще бъдат успешни и заяви, че двете страни са „близки приятели и естествени партньори“. „Нашите екипи работят, за да приключат тези дискусии възможно най-скоро … и очаквам с нетърпение да разговарям с президента Тръмп“, добави индийският лидер.

Коментарите на Тръмп бяха възприети от някои като поредния знак за помирение между Вашингтон и Делхи след провала в търговските им преговори. През миналата седмица американският президент подчерта „специалните отношения“ между Индия и САЩ, отбелязвайки, че „няма от какво да се тревожим. Просто имаме моменти от време на време“.

Вашингтон не се е прицелил специално в Китай заради покупките му на руски петрол. През април Тръмп качи рязко митата върху китайския внос, но ги намали месец по-късно след силна пазарна реакция.

Длъжностни лица на ЕС, водени от ръководителя на санкциите на блока Дейвид О’Съливан, участваха в дискусиите във Вашингтон с висши служители на американското Министерство на финансите.

Европейските столици обсъждаха потенциални вторични санкции срещу страни като Китай и Индия за закупуване на руско черно злато и синьо гориво, но мнозина са разтревожени предвид търговските отношения на блока с Пекин и Ню Делхи. Американски дипломати в Европа пък подчертаха пред Брюксел, че администрацията на Тръмп не е склонна да налага наказателни мерки на купувачите на руски петрол и газ без участието на ЕС. Да не говорим, че някои европейски държави също продължават да купуват руски енергийни продукти.

Въпреки че общността заяви, че ще прекрати зависимостта си от руската енергия, около 19% от вноса на природен газ все още идва от Русия. Ако Брюксел наложи митата на Китай и Индия, това би означавало промяна в подхода му да изолира Москва със санкции, а не с търговски налози.

„Въпросът е дали европейците имат политическата воля да сложат край на войната“, отбеляза един от американските представители. И добави: „Всяко от тези неща, разбира се, ще бъде скъпо и за да го направи, президентът се нуждаем от нашите партньори от ЕС и в идеалния случай – от всички наши партньори. И ще споделим болката заедно.“