Турската национална марка Togg пуска на пазара конкурент на Tesla. На автомобилното изложение в Мюнхен турската компания Togg представи нов електрически лифтбек T10F, който ще бъде вторият модел на марката след кросоувъра T10X.

Като част от изложението, производителят обяви навлизането си на европейския пазар. Както лифтбекът, така и SUV-ът, ще бъдат пуснати в продажба в Германия през септември.

Дължината на Togg T10F е 4830 мм, а междуосието е 2890 милиметра. Той е със 110 мм по-дълъг от Tesla Model 3, но разстоянието между осите е само с 15 мм по-голямо. Лифтбекът ще се предлага както в модификация с един двигател и 218 конски сили, така и във версия със задвижване на всички колела с мощност 435 конски сили. Ако първият има най-дълъг пробег (около 600 км с едно зареждане с капацитет на батерията 88,5 kWh), то вторият, с максимален въртящ момент от 700 Nm, позволява ускорение от нула до 100 км за 4.1 секунди.

Togg T10F има обтекаема каросерия и черен покрив. Коефициентът на съпротивление е 0.24.Размерът на джантите е от 17 до 19 инча.

Кабината разполага с 12-инчово „табло“ и широк 29-инчов мултимедиен дисплей, който се простира от волана до пътническата врата. Има двузонов климатик, аудио система с 12 високоговорителя, безжично зареждане за смартфон и много асистенти за водача.

Завод за производство на електрически автомобили на националната марка Togg отвори врати в Турция в края на 2023 година. Президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви тогава, че Турция планира да произведе 1 милион електрически автомобила от тази марка в рамките на следващите седем години.

Миналата година Togg продаде около 30 000 електрически кросоувъра T10X на вътрешния пазар.