Белгия е готова да смекчи позицията си за замразените руски активи, ако ЕС сподели риска

Белгия заяви готовност за по-рискови инвестиции, от които да получи максимални печалби от обездвижените руски активи в размер на 190 млрд. евро на нейна земя, за да помогне на Украйна, при условие че Европейският съюз сподели произтичащите правните рискове от акта. Министърът на външните работи Максим Прево увери, че неговото правителство може да приеме промяна на начина, по който блокът управлява активите, ако проблемите бъдат прехвърлени на всичките държави членки.

„Ако бъдат предприети нови инициативи, ще е необходимо да се гарантира тяхната правна стабилност, но също така да има и обединяване на рисковете“, каза Прево в интервю за „Файненшъл таймс“. И същевременно предупреди блока да не прави агресивни промени, сравнявайки ситуацията с „кокошка, снасяща златни яйца“.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., ЕС и други западни съюзници замразиха държавните активи на Москва в чужбина, по-голямата част от които се съхраняват в централния депозитар на ценни книжа Euroclear, базиран в Белгия. Приходите от тях се заделят за изплащане на заем от 50 милиарда долара, който страните от Г-7 набраха за Киев. Но с разширяването на военните действия нарастват призивите към Брюксел да увеличи максимално тези постъпления, включително чрез най-екстремната стъпка – изземване на средствата.

Печалбите се генерират от активи на падеж, които не могат да бъдат изплатени на Русия и трябва да бъдат инвестирани повторно. Европейската комисия проучва начини за реинвестиране на тези парични средства по по-рискови начини, за да увеличи сумите, които да ползва Украйна.

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че е необходима спешна работа по „ново решение за финансиране на военните усилия на Киев от обездвижените руски активи“. И допълни, че това би могло да осигури на Украйна нов заем, който да бъде изплатен, в случай че Москва се съгласи да плати репарации. „Самите активи няма да бъдат докоснати и рискът ще трябва да се носи колективно“, поясни фон дер Лайен.

Белгия досега се е съпротивлявала на всякакви стъпки за харчене на базовите авоари на Русия поради опасения от съдебни спорове, дори след като е наложила корпоративен данък за милиарди евро върху печалбите, реализирани от Euroclear, които се използват за подкрепа на Украйна.

Прево твърди, че само Белгия не може да бъде държана отговорна за евентуални искове, „които един ден биха могли да я осъдят да изплати… еквивалентни на годишния ѝ бюджет“. Но министърът обеляза по-голямото желание за споделяне на правната тежест между 27-те държави от ЕС.

„При такъв сценарий Белгия не изключва преразглеждане на позицията си. Ако имаме солидна правна основа, ако финансовият риск е смекчен и ако имаме обединяване на риска“, каза Прево, добавяйки, че това са много „ако“.

Euroclear отхвърляше досега предложенията за максимизиране на печалбите от активите чрез по-рискови инвестиционни стратегии с мотив, че това би се равнявало на пълна конфискация, което за Прево „не е опция“. Той повтори, че неговото правителство разглежда изземването или промяната на начина, по който се използват авоарите, като „изключително рисковано, тъй като няма правно основание за това“. Както и защото то „би могло да породи опасения сред всички останали страни по света, които имат държавни активи в Европа, че те също могат да бъдат изложени на риск от конфискация в бъдеще по политически причини“.

Подобни стъпки могат „да подкопаят доверието в еврото и да причинят колапс на европейските финансови пазари“, предупреди Прево. И допълни: „За нас е важно да запазим тези обездвижени държавни активи като лост за преговори в рамките на мирния процес и като гаранция, че тези значителни суми впоследствие ще бъдат използвани за възстановяването на Украйна“. Защото, „ако искаме кокошката да продължи да снася златни яйца, не трябва да допускаме да бъде убита“.