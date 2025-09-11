Столичният общински съветник Иван Таков от БСП: Тук сме, за да защитим хората с по-ниски доходи

Връщането на доверието на гражданите в институциите на общинската власт е приоритет №1 в Столичния общински съвет. Това обяви Иван Таков, председател на групата на Местна коалиция „БСП за България“, в словото си на първата сесия на Столичния общински съвет за сезона.

„Нашата група е тук, за да защити интересите на работещите и на хората с по-ниски доходи. Целта ни е София да се развива като град на хората, без несправедливи контрасти между бедни и богати райони и граждани, осигуряващ добър стандарт за работа и живот на всички свои жители„, поясни Таков.

Той отбеляза, че от началото на годината съветниците от всички политически групи в СОС са направили за града и за софиянци това, което са могли. Като най-голям успех той отбеляза приемането на Сборния бюджет на Столичната община, на следващо място отбеляза преодоляването на кризата в столичния градски транспорт. Онова обаче, в което общинските съветници не успели да постигнат успех, било най-важната задача – да върнат доверието на гражданите в институциите на общинската власт.

Като най-красноречив пример за изгубеното доверие Таков даде катастрофално ниското участие на гражданите на проведените частични избори за районни кметове.

Председателят на БСП – София добави, че начинът за връщане на доверието минава най-напред през умението на всички съветници от всички политическите групи да покажат висока институционална култура.

„Обществото в София е крайно разделено в социо-икономически план и затова трябва да си даваме ясна сметка, че много трудно ще намерим политика, която да удовлетвори всички социални групи едновременно“, добави още общинските съветник.

Иван Таков изброи и приоритетите на групата на Местна коалиция „БСП за България“ в СОС, по които ще работи през новия сезон:

средствата от общинския бюджет да се изразходват за подобряване на условията на живот и средата приоритетно в крайните райони;

изпълними приоритети при подготовката на бюджета за Столична община за 2026 г. и ясна децентрализация на бюджетни средства към районите на столицата;

повишаване на доходите и подобряване на условията на труд на работещите не само в общинския транспорт, но и във всички общински дружества и предприятия, в това число общинските болници и ДКЦ.

Иван Таков добави, че сред основните приоритети на съветниците от групата на Местна коалиция „БСП за България“ ще бъде и подготовката на града за есенно зимния сезон – за осигуряване работата на „Топлофикация София“ ЕАД, за гарантиране на отоплението в общинските училища, детските градини и ясли, здравни и социални заведения, за поносими цени, за технологично обновяване.

Той добави и че Столична община трябва да даде пример, че е социално отговорна и да разсее страховете на гражданите, които са силно притеснени от вдигане на цените и повишаване на инфлацията при смяната на лева с евро от началото на следващата година.

„Затова сме категорично решени Столична община да поеме част от финансовата тежест в транспорта в този момент и цената на всички превозни документи да бъде закръглена надолу“, заяви още Иван Таков.