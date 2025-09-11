РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Хонконг отхвърли законопроект за признаване на еднополови партньорства

Хонконг отхвърли законопроект за признаване на еднополови партньорства

Законодатели в Хонконг отхвърлиха проектозакон, който би позволил на еднополови двойки, сключили брак или граждански съюз в чужбина, да регистрират партньорството си на местно ниво.

„Registration of Same-Sex Partnerships Bill“, представен през юли, предвиждаше ограничени права – като възможност партньорите да вземат медицински решения един за друг или да уреждат въпроси след смъртта. Той не включваше права, свързани с родителство или осиновяване. Въпреки това, 71 депутати гласуваха против, а един се въздържа, пише в. „Индипендънт“.

Поддръжниците посочваха, че законопроектът е необходим,

за да се спази решение на Върховния апелативен съд от 2023 г., според което до 27 октомври 2025 г. правителството трябва да създаде правна рамка за признаване на еднополови партньорства. Проучване показва, че подкрепата за еднополовите бракове сред жителите на Хонконг е нараснала до 60% спрямо 38% през 2013 година.

Противниците обаче твърдяха, че мярката подкопава „традиционните семейни ценности“

и ще отвори „кутията на Пандора“ за бъдещи искания, като осиновяване. Депутатката Меги Чан заяви, че законопроектът „разклаща основите на моногамната и хетеросексуална брачна система в Хонконг“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени