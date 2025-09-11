Хонконг отхвърли законопроект за признаване на еднополови партньорства

Законодатели в Хонконг отхвърлиха проектозакон, който би позволил на еднополови двойки, сключили брак или граждански съюз в чужбина, да регистрират партньорството си на местно ниво.

„Registration of Same-Sex Partnerships Bill“, представен през юли, предвиждаше ограничени права – като възможност партньорите да вземат медицински решения един за друг или да уреждат въпроси след смъртта. Той не включваше права, свързани с родителство или осиновяване. Въпреки това, 71 депутати гласуваха против, а един се въздържа, пише в. „Индипендънт“.

Поддръжниците посочваха, че законопроектът е необходим,

за да се спази решение на Върховния апелативен съд от 2023 г., според което до 27 октомври 2025 г. правителството трябва да създаде правна рамка за признаване на еднополови партньорства. Проучване показва, че подкрепата за еднополовите бракове сред жителите на Хонконг е нараснала до 60% спрямо 38% през 2013 година.

Противниците обаче твърдяха, че мярката подкопава „традиционните семейни ценности“

и ще отвори „кутията на Пандора“ за бъдещи искания, като осиновяване. Депутатката Меги Чан заяви, че законопроектът „разклаща основите на моногамната и хетеросексуална брачна система в Хонконг“.