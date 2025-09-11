Атанас Атанасов иска изслушване на вътрешния министър и на главния секретар на МВР за случая в Русе

Лидерът на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов поиска в дневния ред на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред да бъде включен блиц контрол. Той настоя не само вътрешният министър Даниел Митов, но и главният секретар на МВР Мирослав Рашков да дадат обяснения, тъй като единствено така можело да се изяснят всички подробности около инцидента с полицейския шеф в Русе.

Атанасов подчерта, че според чл. 36 от Закона за МВР главният секретар отговаря за цялата оперативна дейност на министерството, включително и за всички областни директори, които са му пряко подчинени. Той добави, че по закон вътрешният министър практически не носи пряка отговорност, докато главният секретар отговаря за всичко, и затова настоя и двамата да бъдат призовани да дадат обяснения.

По темата с руските дронове в Полша, Атанасов коментира, че провокациите от страна на Русия ще продължат.