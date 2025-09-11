„Да, България“ отхвърли предложението на „Възраждане“, не иска и не дава подписи за вот на недоверие

Минути след като лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов предложи размяна на подписи за свалянето на кабинета „Желязков“, „Да, България“ категорично отхвърли идеята. Съпредседателят на партията Ивайло Мирчев реагира с въпрос защо Костадинов изобщо говори за подписи, като „никой не му ги е искал.“ По повод темата за безводието, предложена от „Възраждане“, той заяви, че проблемът не се решава с отсъствие от парламента, а с работа на терен и конкретни решения. Според него безводието е част от „завладяната държава“ и може да бъде включено във вота на недоверие на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„Няма как да се качим на руското влакче. Проблемът с водата не се решава с пиар вотове като на „Възраждане“. Подписите (бел. ред. – за вот на недоверие) ще са на „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Морал, единство, чест“ и на част от „Алианс за права и свободи“. Борисов и Пеевски могат да подкрепят вота в залата“, добави Мирчев.

„Да, България“ отново поиска незабавната оставка на вътрешния министър Даниел Митов, обвинявайки МВР, че манипулира информацията за инцидента в Русе, при който беше нападнат и пребит полицейски началник.

Ивайло Мирчев обвини МВР, че отново е излъгало, представяйки на пресконференция своя версия за случилото се, която няма нищо общо с фактите. Той добави, че с това министерството се е унизило и се е превърнало във фасада на неформален кръг, който всъщност го управлява.

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов подчерта, че според данни на Евростат МВР е институцията с най-ниско доверие сред вътрешните министерства в Европа. По думите му това недоверие се трупа от години, защото МВР системно защитава престъпници, обслужва интересите на „осемте джуджета“, подпомага купуването на гласове, бие протестиращи и укрива материали – неща, които българските граждани добре знаят.

Мирчев коментира и темата със свалените руски дронове, навлезли на полска територия, като подчерта, че случилото се е много опасно. Той смята, че Путин не е „добрият руснак“, който обича България, и предупреди, че страната ни не бива да живее с илюзията, че конфликтът е далечен, не ни засяга и че заплахата е по-голяма за Полша, отколкото за нас.