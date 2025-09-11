РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Inditex отчете силен старт на есенните продажби въпреки валутния натиск

Собственикът на Zara – Inditex, съобщи за 9% ръст на продажбите в началото на есента, което повиши акциите на компанията с 6% в ранната търговия. Това е окуражителен знак на фона на слабия долар и по-високите мита в САЩ, които оказват натиск върху приходите.

Въпреки трудната пазарна среда, Inditex запази брутен марж от 58.3%, като реализира печалба от 10.7 млрд. евро за първата половина на годината. Анализатори отбелязват, че компанията демонстрира устойчивост дори в такъв предизвикателен сезон за европейската модна индустрия.

Испанската група, която притежава и Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, продължава да печели пазарен дял глобално, докато конкурентът H&M се затруднява с растежа.

Според инвеститори, успехът на Inditex се дължи на ефективната ѝ верига за доставки, която позволява бързо предлагане на нови модели. Компанията инвестира 1.8 млрд. евро в логистика през 2024 – 2025 г. и вече насочи средства към Theker Robotics – фирма за автоматизация с изкуствен интелект.

