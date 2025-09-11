РЕГИСТРИРАЙ СЕ
България става все по-привлекателна за германския бизнес, заяви Радев

Президентът Румен Радев заяви, че България се превръща във все по-привлекателна дестинация за германските компании. По време на среща с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия той посочи, че у нас вече работят близо 4000 германски фирми, като много от тях реинвестират печалбите си.

Държавният глава подчерта, че Германия е стратегически партньор и водещ инвеститор, а двустранният стокообмен надхвърля 12 милиарда евро. Повече от 30% от стоте най-големи инвеститори в страната са германски компании. Радев изтъкна, че има голям потенциал за още по-тясно сътрудничество и че вече се водят разговори и с представители на германската авиационна индустрия.

Президентът акцентира върху предимствата на България – стратегическо местоположение, квалифицирана работна ръка, ниски оперативни разходи, предвидима бизнес среда, 10% корпоративен данък и развити индустриални зони. Той изрази увереност, че визитата на германската делегация ще направи България още по-видима на инвестиционната карта и ще допринесе за нови взаимноизгодни партньорства.

