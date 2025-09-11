Киселова даде почивка насред проверка на кворума при гласуване на промени в Закона за пристанищата

Председателят на Народното събрание – Наталия Киселова даде 15 минути почивка насред проверка на кворума, поискана заедно с прегласуване на нов параграф от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

И проверката, и прегласуването бяха поискани от Йордан Иванов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Преди това народните представители от парламентарната му група – Стела Николова и Богомил Петков разкритикуваха предлаганите промени, които днес депутатите трябва да гласуват на второ четене.

Според Стела Николова от ПП-ДБ промените се правят за частни случаи, предвид предстоящото концесиониране на голямото пристанище във Варна, което е с два терминала и с 21 000 места (вероятно тя имаше предвид, че преди десетина години от пристанището се похвалиха, че са посрещнали 21 000 круизни туристи).

Богомил Петков от ПП-ДБ предупреди, че уж представяните като технически промени целят заобикаляне на процедури и ще създадат правна несигурност; свързани са с липса на прозрачност, тъй като засегнатите страни ще научават постфактум за настъпили промени. Петков обърна внимание и че в предлаганите промени липсва държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“, което според него би довело до конфликт на компетентности. Прогнозира и че е напълно възможно в много от случаите частният интерес да бъде над публичния, тъй като ще се „прескача“ съгласувателната процедура с екологичните режими.

Единствено Андрей Рунчев от ГЕРБ-СДС защити законопроекта, пояснявайки, че по време на заседание на транспортната комисия ресорният заместник-министър Ангел Забуртов подробно разяснил нуждата от промените.

Какво притеснява депутатите от опозицията?

Заявителят в производството по разглеждане, приемане и одобряване на проект на генерален план за пристанище за обществен транспорт няма да бъде задължен да прилага към заявлението си документи, удостоверяващи изпълнението на приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие.

Вместо това ще бъде необходимо и достатъчно да посочи в заявлението само номера, датата на издаване и органа, издал съответния индивидуален административен акт.

Задължение за служебното събиране на посочените в заявлението актове ще има Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Целта, според вносителите от Министерския съвет, е намаляване на административната тежест за гражданите и икономическите оператори чрез въвеждане на изисквания за служебно събиране на информация и установяване на факти и обстоятелства по служебен път в производствата по разглеждане, приемане и одобряване на проекти на генерални планове за пристанищата за обществен транспорт и в производствата по вписване в Регистъра на пристанищните оператори в Република България.

Освен това се урежда и специфичен случай на изменение на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт с цел да се уреди на законово ниво производството по вписване на търговец в Регистъра на пристанищните оператори в Република България, което понастоящем е уредено само в наредба.

В крайна сметка промените бяха приети и на второ четене със 120 гласа „За“, 36 „Против“ и един „Въздържал се“.