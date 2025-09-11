„Възраждане“ предлага размяна на подписи за сваляне на кабинета „Желязков“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в парламентарните кулоари, че партията му вече е подготвила вот на недоверие заради водната криза. Събрали са 43 подписа и им трябват още пет, за да внесат предложението. Според него проблемът с водата е не само най-важен в момента, но ще остане актуален и през следващото десетилетие. Той допълни това в отговор на въпрос дали „Възраждане“ би подкрепила вот на недоверие, внесен от друга политическа сила.

Последва атака от Костадинов срещу „псевдо опозицията, или дворцовата опозиция“ в лицето на „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“, че е вярна на Борисов.

„Днес ще отправим официално писмо към „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“, с което ще искаме да ни дадат пет подписа, за да бъде внесен този вот на недоверие. В замяна на това, тъй като сме казвали, че ще подкрепим всеки, подкрепихме дори изключително слабия и безсмислен вот на „Величие“, ние ще подкрепим всеки друг“, заяви той.

Лидерът на „Възраждане“ изключи „Величие“ от размяната на подписи за сваляне на кабинета – те вече са подкрепили неговата идея за безводието.

Костадинов призова „Продължаваме промяната – Демократична България“ да се подпише още днес, като уточни, че им липсва един подпис за тяхното искане за сваляне на кабинета, и ако се включат във вота на „Възраждане“, щели да им го осигурят. В противен случай, според него, обединението трябвало да напусне парламента, защото единствено поддържало кворума на управляващите.

Още преди лятната ваканция на парламента от „Продължаваме промяната – Демократична България“ заявиха, че през септември ще внесат вот на недоверие на тема „завладяната държава“. Вчера съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов поясни, че случаят с пребития полицейски шеф в Русе също ще бъде сред мотивите на вота.

В парламента Костадин Костадинов беше запитан и за свалените дронове, навлезли в Полша. Той коментира, че ситуацията очевидно се напряга. Според него не може да се говори за руски дронове, тъй като техният обсег е ограничен.