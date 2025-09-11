Куба потъна в мрак за пети път в една година след срив на електроснабдяването

Куба преживя петото национално прекъсване на електрозахранването само за година на фона на най-тежката икономическа криза за последните три десетилетия, предаде „Франс 24„.

Министерството на енергетиката съобщи, че е настъпило „пълно изключване на електроенергийната система“, вероятно свързано с неочаквано спиране на най-голямата ТЕЦ на острова – „Антонио Гитерес“. Повредата е настъпила около 9:15 ч. сутринта местно време, като причините все още се разследват.

За кубинците това е пореден удар: в последните години те страдат от часове дълги ежедневни прекъсвания на тока, хронични повреди на мрежата и остър недостиг на гориво. Дори изграждането на 30 нови соларни парка с китайска помощ не е донесло облекчение.

ТЕЦ „Антонио Гитерес“, основен стълб в електроснабдяването на Куба, е една от осемте остарели нефтени централи на острова – някои от тях на повече от 40 години. Само преди няколко дни пет от 15-те провинции бяха потопени в тъмнина заради срив в мрежата, а през октомври 2024 г. страната остана без ток в продължение на дни след подобна авария.

Честите прекъсвания вече доведоха до редки протести срещу правителството в държавата, управлявана от комунистическия режим.